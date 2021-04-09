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США не сдержат Россию никакими деньгами, заявил Джабаров
США не сдержат Россию никакими деньгами, заявил Джабаров
Желание администрации Белого дома в США выделить крупную сумму Пентагону на то, чтобы сдерживать Москву и Пекин, не даст результата, считает первый замглавы... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T20:48
2021-04-09T20:48
россия
владимир джабаров
министерство обороны сша
джо байден
сша
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Желание администрации Белого дома в США выделить крупную сумму Пентагону на то, чтобы сдерживать Москву и Пекин, не даст результата, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее на сайте Белого дома появился проект бюджета, где говорится, что президент США Джо Байден просит конгресс выделить Пентагону 715 миллиардов долларов, в том числе на сдерживание угрозы, исходящей, по мнению Вашингтона, от Китая и России."Что касается сдерживания России, то они никакими деньгами нас не сдержат, мы сумеем постоять за себя", - сказал Джабаров РИА Новости в пятницу и отметил, что Россия обладает современными образцами вооружения.Парламентарий также полагает, что предложение главы Белого дома связано с желанием оружейного бизнеса США заработать. "Поскольку Байден - ставленник крупнейших корпораций, монополий, оружейных в том числе, они рассчитывают, что их допустят к бюджетной кормушке, и они рассчитывают, что на этом сумеют заработать сумасшедшие деньги", - отметил он.Вместе с тем, по мнению сенатора, "результатов никаких не будет". "Что они, Китай напугают или РФ? Нет, конечно", - заявил Джабаров.
https://ria.ru/20210409/zakharova-1727619895.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210409/pragmatizm-1727470554.html
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россия, владимир джабаров, министерство обороны сша, джо байден, сша

США не сдержат Россию никакими деньгами, заявил Джабаров

20:48 09.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Желание администрации Белого дома в США выделить крупную сумму Пентагону на то, чтобы сдерживать Москву и Пекин, не даст результата, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее на сайте Белого дома появился проект бюджета, где говорится, что президент США Джо Байден просит конгресс выделить Пентагону 715 миллиардов долларов, в том числе на сдерживание угрозы, исходящей, по мнению Вашингтона, от Китая и России.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
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"Что касается сдерживания России, то они никакими деньгами нас не сдержат, мы сумеем постоять за себя", - сказал Джабаров РИА Новости в пятницу и отметил, что Россия обладает современными образцами вооружения.
Парламентарий также полагает, что предложение главы Белого дома связано с желанием оружейного бизнеса США заработать. "Поскольку Байден - ставленник крупнейших корпораций, монополий, оружейных в том числе, они рассчитывают, что их допустят к бюджетной кормушке, и они рассчитывают, что на этом сумеют заработать сумасшедшие деньги", - отметил он.
Вместе с тем, по мнению сенатора, "результатов никаких не будет". "Что они, Китай напугают или РФ? Нет, конечно", - заявил Джабаров.
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РоссияВладимир ДжабаровМинистерство обороны СШАДжо БайденСША
 
 
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