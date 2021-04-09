https://ria.ru/20210409/dtp-1727590505.html

В Калуге при столкновении двух автобусов пострадали три человека

В Калуге при столкновении двух автобусов пострадали три человека

Три человека, включая ребенка, пострадали в ДТП с двумя автобусами в Калуге, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T17:06

2021-04-09T17:06

2021-04-09T17:06

россия

следственный комитет россии (ск рф)

калуга

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:189:2992:1872_1920x0_80_0_0_5f4960b51c21abe6de09abb294b5e391.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Три человека, включая ребенка, пострадали в ДТП с двумя автобусами в Калуге, сообщило УМВД по региону.По предварительным данным, водитель ПАЗ, мужчина 1976 года рождения, при обгоне допустил столкновение с автобусом ЛУАЗ под управлением мужчины 1983 года рождения. "В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса ЛУАЗ", - говорится в сообщении.Уточняется, что пострадали женщины 1948 и 1991 годов рождения, а также девочка 2010 года рождения. После оказания квалифицированной медицинской помощи они отпущены домой, сообщает УМВД.СУ СК России по региону сообщает, что подключился "к выяснению обстоятельств травмирования людей при пассажирской перевозке в маршрутных автобусах".

https://ria.ru/20210121/dtp-1594040524.html

https://ria.ru/20210119/dtp-1593623829.html

россия

калуга

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), калуга, происшествия