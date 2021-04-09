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В Калуге при столкновении двух автобусов пострадали три человека
В Калуге при столкновении двух автобусов пострадали три человека
Три человека, включая ребенка, пострадали в ДТП с двумя автобусами в Калуге, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T17:06
2021-04-09T17:06
россия
следственный комитет россии (ск рф)
калуга
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Три человека, включая ребенка, пострадали в ДТП с двумя автобусами в Калуге, сообщило УМВД по региону.По предварительным данным, водитель ПАЗ, мужчина 1976 года рождения, при обгоне допустил столкновение с автобусом ЛУАЗ под управлением мужчины 1983 года рождения. "В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса ЛУАЗ", - говорится в сообщении.Уточняется, что пострадали женщины 1948 и 1991 годов рождения, а также девочка 2010 года рождения. После оказания квалифицированной медицинской помощи они отпущены домой, сообщает УМВД.СУ СК России по региону сообщает, что подключился "к выяснению обстоятельств травмирования людей при пассажирской перевозке в маршрутных автобусах".
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россия, следственный комитет россии (ск рф), калуга, происшествия

В Калуге при столкновении двух автобусов пострадали три человека

17:06 09.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Три человека, включая ребенка, пострадали в ДТП с двумя автобусами в Калуге, сообщило УМВД по региону.
По предварительным данным, водитель ПАЗ, мужчина 1976 года рождения, при обгоне допустил столкновение с автобусом ЛУАЗ под управлением мужчины 1983 года рождения. "В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса ЛУАЗ", - говорится в сообщении.
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СУ СК России по региону сообщает, что подключился "к выяснению обстоятельств травмирования людей при пассажирской перевозке в маршрутных автобусах".
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