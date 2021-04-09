https://ria.ru/20210409/donbass-1727599596.html
В Госдуме оценили ситуацию в Донбассе
В Госдуме оценили ситуацию в Донбассе
США надо остановиться и остановить "своих подопечных в Киеве" от шагов, грозящих обострением конфликта и возможными жертвами на Донбассе, считает член комитета... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T17:44
2021-04-09T17:44
2021-04-09T17:44
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
госдума рф
сергей железняк
сша
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. США надо остановиться и остановить "своих подопечных в Киеве" от шагов, грозящих обострением конфликта и возможными жертвами на Донбассе, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк."США следует остановиться самим и остановить своих подопечных в Киеве от необдуманных шагов, грозящих обострением конфликта на Донбассе и возможными жертвами. Россия прикладывает все усилия, чтобы не дать разгореться горячей фазе нового противостояния", - сказал РИА Новости Железняк в пятницу.Он добавил, что "западные деятели", вместо того, чтобы вразумить Украину и заставить ее сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке страны, "подначивают Киев, создавая в головах руководства Украины опасную иллюзию "блицкрига" по силовому возвращению контроля над самопровозглашенными республиками"."Стягивание сил ВСУ к линии разграничения с Донбассом, накручивание агрессивной риторики в заявлениях президента Украины и провластных СМИ, а также активное участие американских офицеров в натаскивании украинских военных – все это яркие свидетельства подготовки провокаций против Донбасса", - заметил парламентарий.Он добавил, что в ГД с обеспокоенностью и тревогой следят за развитием ситуации вокруг Донбасса и предостерегают от возобновления острой фазы конфликта."Попытки западных русофобов обвинить Россию в подготовке к агрессии против Украины, ссылаясь на проведение нами плановых военных учений, являются ложью и провокацией. Необходимо подключение усилий международной общественности, дабы остудить горячие головы провокаторов и их марионеток в Киеве", - заключил Железняк.
https://ria.ru/20210409/donbass-1727526827.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, госдума рф, сергей железняк, сша, в мире