Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210409/donbass-1727599596.html
В Госдуме оценили ситуацию в Донбассе
В Госдуме оценили ситуацию в Донбассе
США надо остановиться и остановить "своих подопечных в Киеве" от шагов, грозящих обострением конфликта и возможными жертвами на Донбассе, считает член комитета... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T17:44
2021-04-09T17:44
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
госдума рф
сергей железняк
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_e33d586ee86eaa68c1840aeaa62a4996.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. США надо остановиться и остановить "своих подопечных в Киеве" от шагов, грозящих обострением конфликта и возможными жертвами на Донбассе, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк."США следует остановиться самим и остановить своих подопечных в Киеве от необдуманных шагов, грозящих обострением конфликта на Донбассе и возможными жертвами. Россия прикладывает все усилия, чтобы не дать разгореться горячей фазе нового противостояния", - сказал РИА Новости Железняк в пятницу.Он добавил, что "западные деятели", вместо того, чтобы вразумить Украину и заставить ее сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке страны, "подначивают Киев, создавая в головах руководства Украины опасную иллюзию "блицкрига" по силовому возвращению контроля над самопровозглашенными республиками"."Стягивание сил ВСУ к линии разграничения с Донбассом, накручивание агрессивной риторики в заявлениях президента Украины и провластных СМИ, а также активное участие американских офицеров в натаскивании украинских военных – все это яркие свидетельства подготовки провокаций против Донбасса", - заметил парламентарий.Он добавил, что в ГД с обеспокоенностью и тревогой следят за развитием ситуации вокруг Донбасса и предостерегают от возобновления острой фазы конфликта."Попытки западных русофобов обвинить Россию в подготовке к агрессии против Украины, ссылаясь на проведение нами плановых военных учений, являются ложью и провокацией. Необходимо подключение усилий международной общественности, дабы остудить горячие головы провокаторов и их марионеток в Киеве", - заключил Железняк.
https://ria.ru/20210409/donbass-1727526827.html
https://ria.ru/20210409/shevron-1727524123.html
россия
донецкая народная республика
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_163:0:2043:1410_1920x0_80_0_0_f15f191ccb566dc328518e7abce40752.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, госдума рф, сергей железняк, сша, в мире

В Госдуме оценили ситуацию в Донбассе

17:44 09.04.2021
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. США надо остановиться и остановить "своих подопечных в Киеве" от шагов, грозящих обострением конфликта и возможными жертвами на Донбассе, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
"США следует остановиться самим и остановить своих подопечных в Киеве от необдуманных шагов, грозящих обострением конфликта на Донбассе и возможными жертвами. Россия прикладывает все усилия, чтобы не дать разгореться горячей фазе нового противостояния", - сказал РИА Новости Железняк в пятницу.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
13:28
В МИД заявили, что Запад не хочет замечать трагедию в Донбассе
Он добавил, что "западные деятели", вместо того, чтобы вразумить Украину и заставить ее сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке страны, "подначивают Киев, создавая в головах руководства Украины опасную иллюзию "блицкрига" по силовому возвращению контроля над самопровозглашенными республиками".
"Стягивание сил ВСУ к линии разграничения с Донбассом, накручивание агрессивной риторики в заявлениях президента Украины и провластных СМИ, а также активное участие американских офицеров в натаскивании украинских военных – все это яркие свидетельства подготовки провокаций против Донбасса", - заметил парламентарий.
Военный атташе США Бриттани Стюарт в Донбассе - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
13:18
Военный атташе США появилась в Донбассе с нашивкой "Украина или смерть"
Он добавил, что в ГД с обеспокоенностью и тревогой следят за развитием ситуации вокруг Донбасса и предостерегают от возобновления острой фазы конфликта.
"Попытки западных русофобов обвинить Россию в подготовке к агрессии против Украины, ссылаясь на проведение нами плановых военных учений, являются ложью и провокацией. Необходимо подключение усилий международной общественности, дабы остудить горячие головы провокаторов и их марионеток в Киеве", - заключил Железняк.
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныГосдума РФСергей ЖелезнякСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Россиянам рассказали, на каких шинах нельзя ездить
04:01В Комсомольске-на-Амуре мальчик упал в шахту лифта и сломал ребра
03:25В Белфасте произошли две стычки с полицией
03:20Bloomberg: Блинкен вернется в Брюссель для новых встреч НАТО
03:09Врач рассказала, что должно быть в рационе питания пожилого человека
03:07Экс-глава СБУ рассказал о миллиардной выплате России и Белоруссии
03:04Источник: туристический корабль "Союз" доставят на Байконур в июне
02:49Политолог сравнил Зеленского с Нероном
02:38В МЧС рассказали, как далеко от дачного дома нужно жарить шашлык
02:32Депортацию россиянки Тэрады из США отложили
02:30Главред "Важных историй" оказался свидетелем по уголовному делу
02:11Россиянам рассказали, как запретить смартфону подслушивать
01:54Минобороны открыло раздел с архивными документами первых космонавтов
01:18Названы девять симптомов рака легких
01:14В Подмосковье загорелся мебельный склад
00:56Пентагон прокомментировал проход американского эсминца близ Индии
00:52Пушков заявил о поднятии ставок Украиной в Донбассе
00:48Байден назвал покойного принца Филиппа "чертовски классным парнем"
00:43США прокомментировали требование Ирана о снятии санкций
00:40США считают, что переговоры с Ираном в Вене соответствовали ожиданиям
Лента новостейМолния