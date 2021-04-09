https://ria.ru/20210409/donbass-1727569885.html

В ВСУ опровергли сообщения о подготовке наступления в Донбассе

В ВСУ опровергли сообщения о подготовке наступления в Донбассе

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что информация о "подготовке Украины к наступлению на Донбассе" не соответствуют... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T15:55

2021-04-09T15:55

2021-04-09T16:29

руслан хомчак

ситуация в днр и лнр

донбасс

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727401507_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_9eeb80aa2829487208063caf6030e99b.jpg

КИЕВ, 9 апр – РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что информация о "подготовке Украины к наступлению на Донбассе" не соответствуют действительности и является дезинформацией."Сообщения, распространенные государством-агрессором Российской Федерацией о якобы "подготовке Украины к наступлению на Донбассе" не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации", - цитирует заявление Хомчака пресс-центр генштаба.Он утверждает, что целью сообщений о подготовке наступления Киева в Донбассе является якобы дискредитация Украины на международной арене и создание панических настроений на неподконтрольных украинским властям территориях региона.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. Песков отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210409/donbass-1727399055.html

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руслан хомчак, ситуация в днр и лнр, донбасс, украина, в мире