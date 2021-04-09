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https://ria.ru/20210409/donbass-1727569885.html
В ВСУ опровергли сообщения о подготовке наступления в Донбассе
В ВСУ опровергли сообщения о подготовке наступления в Донбассе
Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что информация о "подготовке Украины к наступлению на Донбассе" не соответствуют... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T15:55
2021-04-09T16:29
руслан хомчак
ситуация в днр и лнр
донбасс
украина
в мире
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КИЕВ, 9 апр – РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что информация о "подготовке Украины к наступлению на Донбассе" не соответствуют действительности и является дезинформацией."Сообщения, распространенные государством-агрессором Российской Федерацией о якобы "подготовке Украины к наступлению на Донбассе" не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации", - цитирует заявление Хомчака пресс-центр генштаба.Он утверждает, что целью сообщений о подготовке наступления Киева в Донбассе является якобы дискредитация Украины на международной арене и создание панических настроений на неподконтрольных украинским властям территориях региона.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. Песков отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210409/donbass-1727399055.html
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руслан хомчак, ситуация в днр и лнр, донбасс, украина, в мире

В ВСУ опровергли сообщения о подготовке наступления в Донбассе

15:55 09.04.2021 (обновлено: 16:29 09.04.2021)
 
CC BY 4.0 / Офіс Президента України / Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
CC BY 4.0 / Офіс Президента України /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 9 апр – РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что информация о "подготовке Украины к наступлению на Донбассе" не соответствуют действительности и является дезинформацией.
"Сообщения, распространенные государством-агрессором Российской Федерацией о якобы "подготовке Украины к наступлению на Донбассе" не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации", - цитирует заявление Хомчака пресс-центр генштаба.
Он утверждает, что целью сообщений о подготовке наступления Киева в Донбассе является якобы дискредитация Украины на международной арене и создание панических настроений на неподконтрольных украинским властям территориях региона.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.
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Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. Песков отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
Руслан ХомчакСитуация в ДНР и ЛНРДонбассУкраинаВ мире
 
 
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