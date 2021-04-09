В ВСУ опровергли сообщения о подготовке наступления в Донбассе
15:55 09.04.2021 (обновлено: 16:29 09.04.2021)
CC BY 4.0 / Офіс Президента України / Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе
КИЕВ, 9 апр – РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что информация о "подготовке Украины к наступлению на Донбассе" не соответствуют действительности и является дезинформацией.
"Сообщения, распространенные государством-агрессором Российской Федерацией о якобы "подготовке Украины к наступлению на Донбассе" не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации", - цитирует заявление Хомчака пресс-центр генштаба.
Он утверждает, что целью сообщений о подготовке наступления Киева в Донбассе является якобы дискредитация Украины на международной арене и создание панических настроений на неподконтрольных украинским властям территориях региона.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.
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Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. Песков отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.