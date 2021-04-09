https://ria.ru/20210409/donbass-1727523420.html

В Кремле назвали эскалацию конфликта в Донбассе беспрецедентной

В Кремле назвали эскалацию конфликта в Донбассе беспрецедентной

Эскалация напряженности в Донбассе беспрецедентна, это вызывает обеспокоенность, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T13:15

2021-04-09T13:15

2021-04-09T13:17

россия

донецкая народная республика

дмитрий песков

луганск

в мире

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Эскалация напряженности в Донбассе беспрецедентна, это вызывает обеспокоенность, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас достаточно беспрецедентная идет эскалация напряженности, то, что фиксируется нами. Это вызывает обеспокоенность", - сказал Песков.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении – по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.

https://ria.ru/20210409/donbass-1727481553.html

россия

донецкая народная республика

луганск

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россия, донецкая народная республика, дмитрий песков, луганск, в мире