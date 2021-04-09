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В Кремле назвали эскалацию конфликта в Донбассе беспрецедентной
В Кремле назвали эскалацию конфликта в Донбассе беспрецедентной
Эскалация напряженности в Донбассе беспрецедентна, это вызывает обеспокоенность, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T13:15
2021-04-09T13:17
россия
донецкая народная республика
дмитрий песков
луганск
в мире
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Эскалация напряженности в Донбассе беспрецедентна, это вызывает обеспокоенность, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас достаточно беспрецедентная идет эскалация напряженности, то, что фиксируется нами. Это вызывает обеспокоенность", - сказал Песков.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении – по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.
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россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, дмитрий песков, луганск, в мире

В Кремле назвали эскалацию конфликта в Донбассе беспрецедентной

13:15 09.04.2021 (обновлено: 13:17 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМестный житель из села Васильевка Донецкой области держит кусок разбитого стекла из разбитого окна жилого дома, пострадавшего в результате обстрела
Местный житель из села Васильевка Донецкой области держит кусок разбитого стекла из разбитого окна жилого дома, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Эскалация напряженности в Донбассе беспрецедентна, это вызывает обеспокоенность, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас достаточно беспрецедентная идет эскалация напряженности, то, что фиксируется нами. Это вызывает обеспокоенность", - сказал Песков.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении – по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ПесковЛуганскВ мире
 
 
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