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В Кремле заявили об угрозе повторения Сребреницы в Донбассе
В Кремле заявили об угрозе повторения Сребреницы в Донбассе
Украина не отвергает мысли о силовом решении проблемы Донбасса, есть угроза повторения там ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, и в этом... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T13:02
2021-04-09T15:49
ратко младич
радован караджич
босния и герцеговина
россия
сребреница
донбасс
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Украина не отвергает мысли о силовом решении проблемы Донбасса, есть угроза повторения там ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, и в этом случае ни одна страна не останется в стороне, включая Россию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Украинская сторона - об этом можно судить по различным заявлениям - не отвергает полностью мысль о силовом решении своей собственной проблемы с юго-востоком", - заявил Песков в пятницу.Он отметил, что сейчас ситуация на линии разграничения на Украине чрезвычайно нестабильна. По его словам, "динамика развития этой ситуации и динамика поведения украинской стороны в целом создает опасность возобновления полномасштабных боевых действий".На просьбу уточнить, какие меры в этом случае будет принимать Россия, он ответил: "Еще раз повторяю, что все страны мира и все цивилизованные страны мира, европейские государства в случае повторения Сребреницы на юго-востоке Украины будут этому всячески противодействовать с тем, чтобы не допустить катастрофы, чтобы избежать массовой гибели, массового убийства людей".Пескова также попросили пояснить, на основании чего российская сторона проводит параллели между ситуацией в Донбассе и конфликтом в Югославии 1990-х годов."На основании неконтролируемых действий различных подразделений вооруженных сил Украины, на основании доминирования националистических настроений, на основании разжигания абсолютной ненависти к населению самопровозглашенных республик, что потенциально чревато повторением таких действий, о которых мы с вами говорили", - ответил пресс-секретарь президента РФ.В июле 1995 года после того, как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести около 8 тысяч 100 человек из числа мусульман. Эти данные приводит Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряд других организаций, но некоторыми экспертами они считаются завышенными.Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и боснийские суды вынесли в послевоенные годы ряд обвинительных приговоров за преступления в Сребренице. Трибунал считает главными лицами, ответственными за массовые расправы над мусульманами, генерала Младича и бывшего тогда политическим лидером боснийских сербов Радована Караджича.
https://ria.ru/20210409/donbass-1727481553.html
https://ria.ru/20210408/poklonskaya-1727436265.html
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ратко младич, радован караджич, босния и герцеговина, россия, сребреница, донбасс, дмитрий песков, в мире

В Кремле заявили об угрозе повторения Сребреницы в Донбассе

13:02 09.04.2021 (обновлено: 15:49 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Украина не отвергает мысли о силовом решении проблемы Донбасса, есть угроза повторения там ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, и в этом случае ни одна страна не останется в стороне, включая Россию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Украинская сторона - об этом можно судить по различным заявлениям - не отвергает полностью мысль о силовом решении своей собственной проблемы с юго-востоком", - заявил Песков в пятницу.
Он отметил, что сейчас ситуация на линии разграничения на Украине чрезвычайно нестабильна. По его словам, "динамика развития этой ситуации и динамика поведения украинской стороны в целом создает опасность возобновления полномасштабных боевых действий".
"В случае начала боевых действий и в случае потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, о чем уже говорил, кстати, президент (Владимир) Путин, ни одна страна мира не останется в стороне. И все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось", - сказал представитель Кремля.
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На просьбу уточнить, какие меры в этом случае будет принимать Россия, он ответил: "Еще раз повторяю, что все страны мира и все цивилизованные страны мира, европейские государства в случае повторения Сребреницы на юго-востоке Украины будут этому всячески противодействовать с тем, чтобы не допустить катастрофы, чтобы избежать массовой гибели, массового убийства людей".
Пескова также попросили пояснить, на основании чего российская сторона проводит параллели между ситуацией в Донбассе и конфликтом в Югославии 1990-х годов.
"На основании неконтролируемых действий различных подразделений вооруженных сил Украины, на основании доминирования националистических настроений, на основании разжигания абсолютной ненависти к населению самопровозглашенных республик, что потенциально чревато повторением таких действий, о которых мы с вами говорили", - ответил пресс-секретарь президента РФ.
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В июле 1995 года после того, как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести около 8 тысяч 100 человек из числа мусульман. Эти данные приводит Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряд других организаций, но некоторыми экспертами они считаются завышенными.
Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и боснийские суды вынесли в послевоенные годы ряд обвинительных приговоров за преступления в Сребренице. Трибунал считает главными лицами, ответственными за массовые расправы над мусульманами, генерала Младича и бывшего тогда политическим лидером боснийских сербов Радована Караджича.
 
Ратко МладичРадован КараджичБосния и ГерцеговинаРоссияСребреницаДонбассДмитрий ПесковВ мире
 
 
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