В МИД оценили позицию Киева по Донбассу
11:49 09.04.2021 (обновлено: 12:02 09.04.2021)
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Киев живет иллюзией решить конфликт в Донбассе военным путем, стягивает силы и средства к линии соприкосновения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы внимательно следим за ситуацией в Донбассе. К сожалению, обстановка там остается сложной, имеет тенденцию к обострению. Причина тому – воинственный настрой Киева, который по-прежнему живет иллюзией относительно возможности силового решения конфликта на юго-востоке страны", - сказала Захарова на брифинге.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.
Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.