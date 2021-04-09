https://ria.ru/20210409/donbass-1727501465.html

В МИД оценили позицию Киева по Донбассу

В МИД оценили позицию Киева по Донбассу

Киев живет иллюзией решить конфликт в Донбассе военным путем, стягивает силы и средства к линии соприкосновения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T11:49

2021-04-09T11:49

2021-04-09T12:02

мария захарова

донецкая народная республика

дмитрий песков

владимир путин

москва

луганск

россия

донбасс

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Киев живет иллюзией решить конфликт в Донбассе военным путем, стягивает силы и средства к линии соприкосновения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы внимательно следим за ситуацией в Донбассе. К сожалению, обстановка там остается сложной, имеет тенденцию к обострению. Причина тому – воинственный настрой Киева, который по-прежнему живет иллюзией относительно возможности силового решения конфликта на юго-востоке страны", - сказала Захарова на брифинге.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210409/donbass-1727481553.html

донецкая народная республика

москва

луганск

россия

донбасс

киев

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мария захарова, донецкая народная республика, дмитрий песков, владимир путин, москва, луганск, россия, донбасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), киев, в мире