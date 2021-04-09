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https://ria.ru/20210409/donbass-1727501465.html
В МИД оценили позицию Киева по Донбассу
В МИД оценили позицию Киева по Донбассу
Киев живет иллюзией решить конфликт в Донбассе военным путем, стягивает силы и средства к линии соприкосновения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T11:49
2021-04-09T12:02
мария захарова
донецкая народная республика
дмитрий песков
владимир путин
москва
луганск
россия
донбасс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Киев живет иллюзией решить конфликт в Донбассе военным путем, стягивает силы и средства к линии соприкосновения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы внимательно следим за ситуацией в Донбассе. К сожалению, обстановка там остается сложной, имеет тенденцию к обострению. Причина тому – воинственный настрой Киева, который по-прежнему живет иллюзией относительно возможности силового решения конфликта на юго-востоке страны", - сказала Захарова на брифинге.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210409/donbass-1727481553.html
донецкая народная республика
москва
луганск
россия
донбасс
киев
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мария захарова, донецкая народная республика, дмитрий песков, владимир путин, москва, луганск, россия, донбасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), киев, в мире

В МИД оценили позицию Киева по Донбассу

11:49 09.04.2021 (обновлено: 12:02 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Киев живет иллюзией решить конфликт в Донбассе военным путем, стягивает силы и средства к линии соприкосновения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы внимательно следим за ситуацией в Донбассе. К сожалению, обстановка там остается сложной, имеет тенденцию к обострению. Причина тому – воинственный настрой Киева, который по-прежнему живет иллюзией относительно возможности силового решения конфликта на юго-востоке страны", - сказала Захарова на брифинге.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.
Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
10:17
Косачев призвал воспрепятствовать силовой операции Киева в Донбассе
 
Мария ЗахароваДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваЛуганскРоссияДонбассМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КиевВ мире
 
 
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