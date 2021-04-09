https://ria.ru/20210409/donbass-1727495631.html

В офисе Зеленского заявили, что ждут нового обострения в Донбассе

В офисе Зеленского заявили, что ждут нового обострения в Донбассе

Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква считает, что Киеву стоит ожидать нового военного обострения в Донбассе. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T11:17

2021-04-09T11:17

2021-04-09T11:17

ситуация в днр и лнр

донбасс

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 9 апр – РИА Новости. Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква считает, что Киеву стоит ожидать нового военного обострения в Донбассе."К сожалению, стоит. И эта информация, скажем так, у соответствующих украинских структур. Мы в своей работе также пользуемся их информацией и доводим ее до наших партнеров", - сказал Жовква в интервью изданию LB.ua.По его словам, с момента эскалации ситуации у границ Украины глава государства Владимир Зеленский уже поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Канады Джастином Трюдо. "С каждым из этих лидеров президент Зеленский не только обменялся данными, но и получил от них четкие и своевременные сигналы поддержки", - добавил Жовква.Сам Зеленский на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения в четверг прибыл в Донбасс, чтобы посетить передовые позиции и пообщаться с военными. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что не видит связи поездки Зеленского в Донбасс с обострением в регионе.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210409/kovid-1727412291.html

https://ria.ru/20210409/donbass-1727399055.html

донбасс

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир зеленский, украина, в мире