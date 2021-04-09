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"Донецк под огнем": что ВСУ устроили в Донбассе
"Донецк под огнем": что ВСУ устроили в Донбассе
Артобстрелы, переброска войск, воинственная риторика и противостояние дипломатов — ситуация в Донбассе остается крайне напряженной. Киев продолжает подтягивать... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T08:00
2021-04-09T11:39
россия
алексей резников
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
нато
владимир зеленский
михаил саакашвили
николаевская область
грузия
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Артобстрелы, переброска войск, воинственная риторика и противостояние дипломатов — ситуация в Донбассе остается крайне напряженной. Киев продолжает подтягивать к линии соприкосновения живую силу и боевую технику, а страны Запада это игнорируют и обвиняют в агрессивных намерениях Россию. РИА Новости разбиралось в том, что происходит.Новые обстрелыКадры украинских эшелонов с танками, БМП, бронетранспортерами и армейскими грузовиками в течение последних двух недель появляются в Сети с пугающей регулярностью. Киев в светлое время суток, вопреки всем правилам маскировки, демонстративно отправляет железнодорожные составы с боевой техникой на восток. Власти и не думают скрывать подготовку к наступлению. Главком ВСУ генерал Руслан Хомчак открыто говорит в интервью о возможности военного решения конфликта. Министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что украинская делегация не поедет в Минск на переговоры трехсторонней контактной группы по Донбассу. Киев всячески саботирует мирное урегулирование.Тем не менее маловероятно, что ВСУ двинутся вперед в ближайшее время. В Донбассе распутица, боевая техника увязнет в грязи — это сильно затруднит ее переброску и не позволит украинским военным действовать быстро. Многие эксперты уверены, что если Киев и решится на удар, то не раньше мая. Впрочем, украинские артиллеристы не сидят без дела. На этой неделе резко участились обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. В среду вечером по окраинам и пригородам Донецка выпустили 21 мину калибра 120 миллиметров. В четверг обстрелы возобновились. В ДНР сообщили о гибели военнослужащего."У нас громыхает с раннего утра, — рассказывает РИА Новости житель донецкого микрорайона Октябрьский Алексей Стоянов. — Разрывы слышны с северных, северо-западных и южных окраин. Созванивался со знакомым, который живет в Спартаке, к северу от Донецка. Он сказал, что по ним с утра бил украинский танк. В самом городе очень неспокойно. Ходили слухи, что ВСУ планируют забросить в город несколько групп диверсантов. В связи с этим на улицах много патрулей Народной милиции. В моем районе на домах развесили объявления, что нужно подготовить все необходимые вещи на случай возобновления боевых действий и проверить состояние бомбоубежищ".Тревожно и в Луганской народной республике. Представители народной милиции обвинили Киев в дистанционном минировании территории по берегу Северного Донца. Это также указывает на подготовку ВСУ к наступлению. Дистанционное минирование лишает противника возможности маневрировать, перебрасывать войска на угрожаемые участки и затрудняет подход подкреплений к линии соприкосновения. В последние дни в районе Северного Донца подорвались три мирных жителя, в том числе два подростка. Один погиб, двоих с тяжелейшими травмами госпитализировали."Виновата Россия"Второго апреля от взрыва во дворе дома в населенном пункте Александровское погиб пятилетний ребенок — Владислав Шихов. От Александровского до линии соприкосновения 20 километров. Народная милиция ДНР обвиняет в произошедшем ВСУ и утверждает, что боеприпас на ребенка сбросил украинский беспилотник. Подконтрольные Киеву СМИ и ряд оппозиционных российских изданий немедленно назвали гибель ребенка фейком и "кремлевской пропагандой".Когда же в Сети появились кадры с похорон и интервью с родственниками мальчика, украинские журналисты сменили пластинку. Новая версия: ребенок подорвался на гранате, которую принес домой его дедушка. Однако в середине недели Александровское посетила миссия ОБСЕ и подтвердила: мальчик погиб от взрыва, причем боеприпас сбросили сверху.Западные СМИ проигнорировали убийство ребенка. В странах НАТО закрывают глаза и на подготовку ВСУ к наступлению. Более того, западные союзники Украины активно помогают Киеву разведданными. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила североатлантический альянс в наращивании сил в регионе. По ее словам, авиация НАТО ведет активную разведку российско-украинской границы. Захарова добавила, что Запад продолжает поддерживать ВСУ финансово и материально-логистически, поставляет летальные вооружения и обучает украинских военнослужащих.В НАТО вину за усиление напряженности в Донбассе практически единогласно возлагают на Россию. Вашингтон обвинил Москву в наращивании войсковых группировок в Крыму и вдоль границы с непризнанными республиками. Якобы в Ростовской области сосредоточили более четырех тысяч военнослужащих, которые вот-вот ударят по позициям ВСУ. В Минобороны объяснили переброску войск контрольной проверкой боеготовности. В ведомстве уточнили, что в апреле по всей стране пройдет более четырех тысяч учений различного масштаба. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев сообщил, что Россия не планирует вмешиваться в конфликт. Однако, по его словам, в Москве "внимательно отслеживают ситуацию" и "будут принимать конкретные меры, исходя из ее развития". Почти полмиллиона жителей Донбасса получили российские паспорта. В Кремле неоднократно подчеркивали, что армия защитит граждан страны, где бы они ни находились.Поддержка НАТОАнтироссийскую истерику Запада в связи с обострением в Донбассе прокомментировал и министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, реакция стран НАТО на наращивание Украиной военной инфраструктуры и переброску войск к линии соприкосновения разочаровывает. "По-прежнему наши западные коллеги, судя по всему, исходят из того, что надо всемерно поддерживать украинскую власть, в том числе в ее абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях", — отметил министр. Очевидно, что именно поддержка стран НАТО вселяет в украинские власти уверенность. В высоких киевских кабинетах надеются, что американцы и европейцы напрямую вмешаются в конфликт в случае участия в нем России. Однако эту точку зрения разделяют не все. Многие помнят, как президент Грузии Михаил Саакашвили в августе 2008-го отдал приказ атаковать Южную Осетию, заручившись поддержкой Запада, и что из этого вышло."Все понимают, что без НАТО мы войну не выиграем, — рассуждал в эфире украинского телеканала экс-глава Следственного управления СБУ Василий Вовк. — Но пойдет ли НАТО на войну с Россией? Большой вопрос. Вряд ли, скорее нет. Сейчас у нас нет ни Крыма, ни части Донбасса. Никто нас в НАТО не возьмет, никто нас не будет защищать, когда у нас нет целостности государства, единства в руководстве страны. Будет хуже, если мы, например, заведем НАТО на правый берег, а потом они скажут, как в Грузии было: "Извините, мы отступаем". И отступят до тех пор, пока за ними останется Харьковская, Донецкая, Херсонская, Николаевская области". Именно боязнь того, что за Киев никто не "впишется", остается единственным сдерживающим фактором. При этом Запад на щедрые обещания не скупится. В четверг представители оборонных ведомств США, Великобритании, Канады, Литвы и Польши провели встречу, на которой заверили украинские власти в безусловной поддержке.Воодушевленный этим президент Владимир Зеленский отправился в Донбасс, где посетил передовые позиции ВСУ. Что это было — пиар для повышения собственного рейтинга или финальный смотр войск перед наступлением — покажут ближайшие недели.
https://ria.ru/20210408/peregovory-1727396638.html
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россия, алексей резников, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, нато, владимир зеленский, михаил саакашвили, николаевская область, грузия, безопасность

"Донецк под огнем": что ВСУ устроили в Донбассе

08:00 09.04.2021 (обновлено: 11:39 09.04.2021)
 
© REUTERS / Serhiy TakhmazovВоеннослужащий украинских вооруженных сил чистит оружие на боевых позициях на линии разделения возле города Донецк
Военнослужащий украинских вооруженных сил чистит оружие на боевых позициях на линии разделения возле города Донецк - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© REUTERS / Serhiy Takhmazov
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Артобстрелы, переброска войск, воинственная риторика и противостояние дипломатов — ситуация в Донбассе остается крайне напряженной. Киев продолжает подтягивать к линии соприкосновения живую силу и боевую технику, а страны Запада это игнорируют и обвиняют в агрессивных намерениях Россию. РИА Новости разбиралось в том, что происходит.

Новые обстрелы

Кадры украинских эшелонов с танками, БМП, бронетранспортерами и армейскими грузовиками в течение последних двух недель появляются в Сети с пугающей регулярностью. Киев в светлое время суток, вопреки всем правилам маскировки, демонстративно отправляет железнодорожные составы с боевой техникой на восток. Власти и не думают скрывать подготовку к наступлению. Главком ВСУ генерал Руслан Хомчак открыто говорит в интервью о возможности военного решения конфликта. Министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что украинская делегация не поедет в Минск на переговоры трехсторонней контактной группы по Донбассу. Киев всячески саботирует мирное урегулирование.
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
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Тем не менее маловероятно, что ВСУ двинутся вперед в ближайшее время. В Донбассе распутица, боевая техника увязнет в грязи — это сильно затруднит ее переброску и не позволит украинским военным действовать быстро. Многие эксперты уверены, что если Киев и решится на удар, то не раньше мая. Впрочем, украинские артиллеристы не сидят без дела. На этой неделе резко участились обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. В среду вечером по окраинам и пригородам Донецка выпустили 21 мину калибра 120 миллиметров. В четверг обстрелы возобновились. В ДНР сообщили о гибели военнослужащего.
"У нас громыхает с раннего утра, — рассказывает РИА Новости житель донецкого микрорайона Октябрьский Алексей Стоянов. — Разрывы слышны с северных, северо-западных и южных окраин. Созванивался со знакомым, который живет в Спартаке, к северу от Донецка. Он сказал, что по ним с утра бил украинский танк. В самом городе очень неспокойно. Ходили слухи, что ВСУ планируют забросить в город несколько групп диверсантов. В связи с этим на улицах много патрулей Народной милиции. В моем районе на домах развесили объявления, что нужно подготовить все необходимые вещи на случай возобновления боевых действий и проверить состояние бомбоубежищ".
© AFP 2021 / StringerУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© AFP 2021 / Stringer
Украинские военные в Луганской области
Тревожно и в Луганской народной республике. Представители народной милиции обвинили Киев в дистанционном минировании территории по берегу Северного Донца. Это также указывает на подготовку ВСУ к наступлению. Дистанционное минирование лишает противника возможности маневрировать, перебрасывать войска на угрожаемые участки и затрудняет подход подкреплений к линии соприкосновения. В последние дни в районе Северного Донца подорвались три мирных жителя, в том числе два подростка. Один погиб, двоих с тяжелейшими травмами госпитализировали.

"Виновата Россия"

Второго апреля от взрыва во дворе дома в населенном пункте Александровское погиб пятилетний ребенок — Владислав Шихов. От Александровского до линии соприкосновения 20 километров. Народная милиция ДНР обвиняет в произошедшем ВСУ и утверждает, что боеприпас на ребенка сбросил украинский беспилотник. Подконтрольные Киеву СМИ и ряд оппозиционных российских изданий немедленно назвали гибель ребенка фейком и "кремлевской пропагандой".
Вход и логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во дворце Хофбург в Вене - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 22:11
Миссия ОБСЕ подтвердила гибель ребенка при обстреле в Донбассе
Когда же в Сети появились кадры с похорон и интервью с родственниками мальчика, украинские журналисты сменили пластинку. Новая версия: ребенок подорвался на гранате, которую принес домой его дедушка. Однако в середине недели Александровское посетила миссия ОБСЕ и подтвердила: мальчик погиб от взрыва, причем боеприпас сбросили сверху.
Западные СМИ проигнорировали убийство ребенка. В странах НАТО закрывают глаза и на подготовку ВСУ к наступлению. Более того, западные союзники Украины активно помогают Киеву разведданными. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила североатлантический альянс в наращивании сил в регионе. По ее словам, авиация НАТО ведет активную разведку российско-украинской границы. Захарова добавила, что Запад продолжает поддерживать ВСУ финансово и материально-логистически, поставляет летальные вооружения и обучает украинских военнослужащих.
© REUTERS / Serhiy TakhmazovУкраинский военный в Донецкой области
Украинский военный в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© REUTERS / Serhiy Takhmazov
Украинский военный в Донецкой области
В НАТО вину за усиление напряженности в Донбассе практически единогласно возлагают на Россию. Вашингтон обвинил Москву в наращивании войсковых группировок в Крыму и вдоль границы с непризнанными республиками. Якобы в Ростовской области сосредоточили более четырех тысяч военнослужащих, которые вот-вот ударят по позициям ВСУ. В Минобороны объяснили переброску войск контрольной проверкой боеготовности. В ведомстве уточнили, что в апреле по всей стране пройдет более четырех тысяч учений различного масштаба.
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев сообщил, что Россия не планирует вмешиваться в конфликт. Однако, по его словам, в Москве "внимательно отслеживают ситуацию" и "будут принимать конкретные меры, исходя из ее развития". Почти полмиллиона жителей Донбасса получили российские паспорта. В Кремле неоднократно подчеркивали, что армия защитит граждан страны, где бы они ни находились.

Поддержка НАТО

Антироссийскую истерику Запада в связи с обострением в Донбассе прокомментировал и министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, реакция стран НАТО на наращивание Украиной военной инфраструктуры и переброску войск к линии соприкосновения разочаровывает. "По-прежнему наши западные коллеги, судя по всему, исходят из того, что надо всемерно поддерживать украинскую власть, в том числе в ее абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях", — отметил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером Казахстана, главой МИД Мухтаром Тлеуберди - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
Вчера, 10:34
Глава МИД Лавров назвал политику США в отношении России тупой и тупиковой
Очевидно, что именно поддержка стран НАТО вселяет в украинские власти уверенность. В высоких киевских кабинетах надеются, что американцы и европейцы напрямую вмешаются в конфликт в случае участия в нем России. Однако эту точку зрения разделяют не все. Многие помнят, как президент Грузии Михаил Саакашвили в августе 2008-го отдал приказ атаковать Южную Осетию, заручившись поддержкой Запада, и что из этого вышло.
"Все понимают, что без НАТО мы войну не выиграем, — рассуждал в эфире украинского телеканала экс-глава Следственного управления СБУ Василий Вовк. — Но пойдет ли НАТО на войну с Россией? Большой вопрос. Вряд ли, скорее нет. Сейчас у нас нет ни Крыма, ни части Донбасса. Никто нас в НАТО не возьмет, никто нас не будет защищать, когда у нас нет целостности государства, единства в руководстве страны. Будет хуже, если мы, например, заведем НАТО на правый берег, а потом они скажут, как в Грузии было: "Извините, мы отступаем". И отступят до тех пор, пока за ними останется Харьковская, Донецкая, Херсонская, Николаевская области".
CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визита на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита на Донбасс - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита на Донбасс
Именно боязнь того, что за Киев никто не "впишется", остается единственным сдерживающим фактором. При этом Запад на щедрые обещания не скупится. В четверг представители оборонных ведомств США, Великобритании, Канады, Литвы и Польши провели встречу, на которой заверили украинские власти в безусловной поддержке.
Воодушевленный этим президент Владимир Зеленский отправился в Донбасс, где посетил передовые позиции ВСУ. Что это было — пиар для повышения собственного рейтинга или финальный смотр войск перед наступлением — покажут ближайшие недели.
 
РоссияАлексей РезниковВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныНАТОВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиНиколаевская областьГрузияБезопасность
 
 
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