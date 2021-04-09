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В ДНР заявили о бегстве украинских морпехов из Донбасса
В ДНР заявили о бегстве украинских морпехов из Донбасса
В ДНР заявили о массовом бегстве украинских военных из Донбасса. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T17:46
2021-04-09T18:47
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В ДНР заявили о массовом бегстве украинских военных из Донбасса. По информации пресс-службы Народной милиции республики, за прошедшие две недели расположения частей ВСУ покинули 244 военных. В ведомстве предположили, что причиной массового бегства украинских военных могло стать обострение конфликта, а также возросшая опасность возобновления крупномасштабных боев в регионе.При этом почти пятая часть дезертиров — офицеры ВСУ, некоторые из них — командиры взводов.Военные эксперты неоднократно отмечали плачевное состояние украинской армии. Так, генерал-майор запаса Владимир Богатырев ранее рассказал, что реальное состояние ВСУ — критическое — особенно в частях, находящихся в зоне соприкосновения в Донбассе. Специалист указал на нехватку вооружений, боеприпасов и продовольствия, а также на плохое финансирование. Он уточнил, что на востоке Украины у ВСУ особенно много случаев дезертирства. Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным, однако позже он заявил, что ВСУ не рассматривают силовой вариант "освобождения" ДонбассаПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства. Как отметил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, начало боевых действий в Донбассе может стать концом для Украины.
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донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина

В ДНР заявили о бегстве украинских морпехов из Донбасса

17:46 09.04.2021 (обновлено: 18:47 09.04.2021)
 
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Морские пехотинцы ВСУ во время учений
Морские пехотинцы ВСУ во время учений - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В ДНР заявили о массовом бегстве украинских военных из Донбасса.
По информации пресс-службы Народной милиции республики, за прошедшие две недели расположения частей ВСУ покинули 244 военных.
"Наибольшее количество в 36-й бригаде морской пехоты, занимающей позиции на Мариупольском направлении. Там сбежало 44 морпеха", — говорится в сообщении.
В ведомстве предположили, что причиной массового бегства украинских военных могло стать обострение конфликта, а также возросшая опасность возобновления крупномасштабных боев в регионе.
При этом почти пятая часть дезертиров — офицеры ВСУ, некоторые из них — командиры взводов.
Военные эксперты неоднократно отмечали плачевное состояние украинской армии. Так, генерал-майор запаса Владимир Богатырев ранее рассказал, что реальное состояние ВСУ — критическое — особенно в частях, находящихся в зоне соприкосновения в Донбассе. Специалист указал на нехватку вооружений, боеприпасов и продовольствия, а также на плохое финансирование. Он уточнил, что на востоке Украины у ВСУ особенно много случаев дезертирства.
Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным, однако позже он заявил, что ВСУ не рассматривают силовой вариант "освобождения" Донбасса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства. Как отметил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, начало боевых действий в Донбассе может стать концом для Украины.
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ДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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