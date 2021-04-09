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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210409/delfin-1727511445.html
Дельфин выпустил сингл "Ладони" о врачах, погибших в борьбе с COVID-19
Дельфин выпустил сингл "Ладони" о врачах, погибших в борьбе с COVID-19
Российский музыкант и поэт Андрей Лысиков, более известный по сценическому псевдониму Дельфин, представил в Сети новый сингл "Ладони". РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T14:32
2021-04-09T14:32
коронавирус covid-19
культура
музыка
новости культуры
дельфин (андрей лысиков)
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российский музыкант и поэт Андрей Лысиков, более известный по сценическому псевдониму Дельфин, представил в Сети новый сингл "Ладони". "Релиз посвящается всем врачам, погибшим в борьбе с COVID-19. Все средства от прослушиваний будут направлены на помощь их семьям", — написал Дельфин в Instagram. В мрачной композиции музыкант сравнивает докторов с загадочными "хранителями", которые постоянно находятся рядом с нами и борются за жизнь. "Мы рядом, мы с вами, мы здесь", — поется в куплете. "Андрей, как всегда на высоте. Все четко, резко, по существу. Молодец", "Очень глубоко. Хочется много размышлять", — поделились впечатлением слушатели. Сингл можно послушать или скачать на всех цифровых площадках.
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коронавирус covid-19, музыка, новости культуры, дельфин (андрей лысиков)

Дельфин выпустил сингл "Ладони" о врачах, погибших в борьбе с COVID-19

14:32 09.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМузыкант, поэт Дельфин
Музыкант, поэт Дельфин - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российский музыкант и поэт Андрей Лысиков, более известный по сценическому псевдониму Дельфин, представил в Сети новый сингл "Ладони".
"Релиз посвящается всем врачам, погибшим в борьбе с COVID-19. Все средства от прослушиваний будут направлены на помощь их семьям", — написал Дельфин в Instagram.
В мрачной композиции музыкант сравнивает докторов с загадочными "хранителями", которые постоянно находятся рядом с нами и борются за жизнь. "Мы рядом, мы с вами, мы здесь", — поется в куплете.
"Андрей, как всегда на высоте. Все четко, резко, по существу. Молодец", "Очень глубоко. Хочется много размышлять", — поделились впечатлением слушатели.
Сингл можно послушать или скачать на всех цифровых площадках.
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