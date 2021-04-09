https://ria.ru/20210409/caravaggio-1727567449.html

С торгов в Мадриде срочно сняли картину: ее мог написать Караваджо

С торгов в Мадриде срочно сняли картину: ее мог написать Караваджо

С аукциона в Мадриде в срочном порядке была снята картина XVII века со стартовой ценой в полторы тысячи евро. Оказалось, что полотно может принадлежать кисти... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T16:25

2021-04-09T16:25

2021-04-09T16:25

культура

новости культуры

микеланджело меризи да караваджо

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МАДРИД, 9 апр – РИА Новости. С аукциона в Мадриде в срочном порядке была снята картина XVII века со стартовой ценой в полторы тысячи евро. Оказалось, что полотно может принадлежать кисти великого живописца Караваджо и стоить в сотни раз дороже, сообщает The Guardian. Речь о холсте Ecce homo ("Се человек") размером 111 на 86 сантиметров, на котором изображен Понтий Пилат, показывающий народу Иисуса Христа после бичевания. Автором картины, согласно описанию мадридского аукционного дома Casa Ansorena, является Хосе де Рибера, который долгое время жил и работал в Неаполе. Однако, как недавно выяснили специалисты из музея Прадо, полотно может быть написано Караваджо. По их словам, они собрали "достаточное количество стилистических и документальных свидетельств", чтобы доказать свою теорию.И хотя с мнением испанских искусствоведов согласны далеко не все эксперты, Минкультуры Испании после экстренного совещания все же приняло решение снять произведение с торгов.По его словам, картина в любом случае ценная, и ее необходимо лучше изучить. Он также сообщил, что в ведомстве уже попросили объявить эту работу объектом культурного наследия. "Эта двойная гарантия того, что полотно останется в Испании", — добавил Родригес-Урибес.В The Guardian отмечают, если подтвердится, что картину действительно написал Караваджо, то она может стоить до 150 миллионов евро.

https://ria.ru/20210323/banksy-1602527748.html

мадрид (город)

италия

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новости культуры, микеланджело меризи да караваджо, мадрид (город), италия, испания