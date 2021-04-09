https://ria.ru/20210409/boeing-1727593069.html

Boeing предупредил о возможных проблемах в некоторых самолетах 737 MAX

Boeing предупредил о возможных проблемах в некоторых самолетах 737 MAX

Американский производитель авиационной техники Boeing рекомендовал 16 клиентам обратить внимание на возможную проблему с электросистемой в конкретных партиях... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T17:16

2021-04-09T17:16

2021-04-09T17:16

россия

европейское агентство авиационной безопасности (easa)

faa

boeing 737

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

великобритания

сша

экономика

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Американский производитель авиационной техники Boeing рекомендовал 16 клиентам обратить внимание на возможную проблему с электросистемой в конкретных партиях самолетов 737 MAX, говорится в сообщении компании.Речь идет о заземлении компонентов системы электропитания."Мы тесно сотрудничаем с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) по этому производственному вопросу. Мы также информируем своих клиентов о конкретных регистрационных номерах, затронутых проблемой, и даем указания о соответствующих корректирующих действиях", - говорится в релизе.Акции компании на предварительных торгах в США дешевеют примерно на 0,5%.Полеты 737 МАХ были приостановлены в 2019 году в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера. В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета, допущенные компанией и FAA. В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.Соединенные Штаты сняли запрет на использование Boeing 737 MAX в ноябре 2020 года, после чего возобновление эксплуатация Boeing 737 MAX одобрило агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) и управление гражданской авиации Великобритании. Росавиация ранее сообщила, что сертификация обновленного Boeing 737 MAX для полетов в РФ затягивается из-за коронавируса.

https://ria.ru/20210223/boeing-1598625972.html

https://ria.ru/20210222/boeing-1598527866.html

россия

великобритания

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, европейское агентство авиационной безопасности (easa), faa, boeing 737, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), великобритания, сша, экономика