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Boeing предупредил о возможных проблемах в некоторых самолетах 737 MAX
Boeing предупредил о возможных проблемах в некоторых самолетах 737 MAX
Американский производитель авиационной техники Boeing рекомендовал 16 клиентам обратить внимание на возможную проблему с электросистемой в конкретных партиях... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T17:16
2021-04-09T17:16
россия
европейское агентство авиационной безопасности (easa)
faa
boeing 737
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
великобритания
сша
экономика
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Американский производитель авиационной техники Boeing рекомендовал 16 клиентам обратить внимание на возможную проблему с электросистемой в конкретных партиях самолетов 737 MAX, говорится в сообщении компании.Речь идет о заземлении компонентов системы электропитания."Мы тесно сотрудничаем с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) по этому производственному вопросу. Мы также информируем своих клиентов о конкретных регистрационных номерах, затронутых проблемой, и даем указания о соответствующих корректирующих действиях", - говорится в релизе.Акции компании на предварительных торгах в США дешевеют примерно на 0,5%.Полеты 737 МАХ были приостановлены в 2019 году в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера. В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета, допущенные компанией и FAA. В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.Соединенные Штаты сняли запрет на использование Boeing 737 MAX в ноябре 2020 года, после чего возобновление эксплуатация Boeing 737 MAX одобрило агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) и управление гражданской авиации Великобритании. Росавиация ранее сообщила, что сертификация обновленного Boeing 737 MAX для полетов в РФ затягивается из-за коронавируса.
https://ria.ru/20210223/boeing-1598625972.html
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россия, европейское агентство авиационной безопасности (easa), faa, boeing 737, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), великобритания, сша, экономика

Boeing предупредил о возможных проблемах в некоторых самолетах 737 MAX

17:16 09.04.2021
 
© AP Photo / Elaine ThompsonСамолет Boeing 737 MAX во время тестового полета в Boeing Field в Сиэтле
Самолет Boeing 737 MAX во время тестового полета в Boeing Field в Сиэтле - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© AP Photo / Elaine Thompson
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Американский производитель авиационной техники Boeing рекомендовал 16 клиентам обратить внимание на возможную проблему с электросистемой в конкретных партиях самолетов 737 MAX, говорится в сообщении компании.
Речь идет о заземлении компонентов системы электропитания.
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"Мы тесно сотрудничаем с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) по этому производственному вопросу. Мы также информируем своих клиентов о конкретных регистрационных номерах, затронутых проблемой, и даем указания о соответствующих корректирующих действиях", - говорится в релизе.
Акции компании на предварительных торгах в США дешевеют примерно на 0,5%.
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Полеты 737 МАХ были приостановлены в 2019 году в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера. В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета, допущенные компанией и FAA. В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.
Соединенные Штаты сняли запрет на использование Boeing 737 MAX в ноябре 2020 года, после чего возобновление эксплуатация Boeing 737 MAX одобрило агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) и управление гражданской авиации Великобритании. Росавиация ранее сообщила, что сертификация обновленного Boeing 737 MAX для полетов в РФ затягивается из-за коронавируса.
 
РоссияЕвропейское агентство авиационной безопасности (EASA)FAABoeing 737Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ВеликобританияСШАЭкономика
 
 
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