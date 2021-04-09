https://ria.ru/20210409/bochkarev-1727501348.html

Бочкарев: многоуровневую парковку в ТПУ "Ховрино" откроют в 2022 году

Бочкарев: многоуровневую парковку в ТПУ "Ховрино" откроют в 2022 году

Многоуровневую парковку в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Ховрино" откроют в 2022 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по градостроительной... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T11:49

2021-04-09T11:49

2021-04-09T12:02

московские центральные диаметры (мцд)

транспортный комплекс москвы

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МОСКВА, 9 апр - РИА Недвижимость. Многоуровневую парковку в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Ховрино" откроют в 2022 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.Как рассказал заммэра, проектирование парковки уже завершено, сейчас идут работы предварительного периода: подготовка стройплощадки, вынос инженерных коммуникаций.Парковка на 200 мест расположится на пересечении улицы Дыбенко и Прибрежного проезда, ее общая площадь составит более 10 тысяч квадратных метров.Создание ТПУ "Ховрино" началось в 2017 году после открытия одноименной станции метро. Транспортно-пересадочный узел, объединяющий метро, железнодорожную платформу и автовокзал, должен принять на себя основной поток пассажиров, отправляющихся в аэропорт Шереметьево или приезжающих оттуда наземным общественным транспортом.

https://ria.ru/20210405/skolkovo-1604264374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московские центральные диаметры (мцд), транспортный комплекс москвы