https://ria.ru/20210409/bochkarev-1727501348.html
Бочкарев: многоуровневую парковку в ТПУ "Ховрино" откроют в 2022 году
Бочкарев: многоуровневую парковку в ТПУ "Ховрино" откроют в 2022 году
Многоуровневую парковку в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Ховрино" откроют в 2022 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по градостроительной... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T11:49
2021-04-09T11:49
2021-04-09T12:02
московские центральные диаметры (мцд)
транспортный комплекс москвы
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МОСКВА, 9 апр - РИА Недвижимость. Многоуровневую парковку в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Ховрино" откроют в 2022 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.Как рассказал заммэра, проектирование парковки уже завершено, сейчас идут работы предварительного периода: подготовка стройплощадки, вынос инженерных коммуникаций.Парковка на 200 мест расположится на пересечении улицы Дыбенко и Прибрежного проезда, ее общая площадь составит более 10 тысяч квадратных метров.Создание ТПУ "Ховрино" началось в 2017 году после открытия одноименной станции метро. Транспортно-пересадочный узел, объединяющий метро, железнодорожную платформу и автовокзал, должен принять на себя основной поток пассажиров, отправляющихся в аэропорт Шереметьево или приезжающих оттуда наземным общественным транспортом.
https://ria.ru/20210405/skolkovo-1604264374.html
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московские центральные диаметры (мцд), транспортный комплекс москвы
МОСКВА, 9 апр - РИА Недвижимость.
Многоуровневую парковку в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Ховрино" откроют в 2022 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев
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"На севере столицы продолжает формироваться крупный транспортно-пересадочный узел "Ховрино", который уже объединил одноименную станцию Замоскворецкой линии метро, перспективный маршрут МЦД-3 и международный автовокзал "Северные ворота". В следующем году пользоваться ТПУ станет удобнее автомобилистам – здесь появится многоуровневая перехватывающая парковка. Ввод объекта запланирован в первой половине 2022 года", - отметил он.
Как рассказал заммэра, проектирование парковки уже завершено, сейчас идут работы предварительного периода: подготовка стройплощадки, вынос инженерных коммуникаций.
Парковка на 200 мест расположится на пересечении улицы Дыбенко и Прибрежного проезда, ее общая площадь составит более 10 тысяч квадратных метров.
Создание ТПУ "Ховрино" началось в 2017 году после открытия одноименной станции метро. Транспортно-пересадочный узел, объединяющий метро, железнодорожную платформу и автовокзал, должен принять на себя основной поток пассажиров, отправляющихся в аэропорт Шереметьево или приезжающих оттуда наземным общественным транспортом.