https://ria.ru/20210409/blinken-1727461511.html

Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине

Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине

Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил высказывания президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина политическим прагматизмом, сообщает... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T03:22

2021-04-09T03:22

2021-04-09T06:51

россия

энтони блинкен

джо байден

владимир путин

москва

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Госсекретарь США объяснился за оскорбление Байдена в адрес Путина

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602690992_0:22:3212:1829_1920x0_80_0_0_602017f32afb7cb431cadf78cba0832e.jpg

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил высказывания президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина политическим прагматизмом, сообщает газета Washington Post.Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил утвердительно.Интервьюер газеты спросил госсекретаря, как Байден может позволять себе подобные высказывания и при этом стремиться к сотрудничеству.По словам Блинкена, президент США исповедует политику, исходящую из "критерия целесообразности"."Он четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес", — отметил госсекретарь.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.В свою очередь Владимир Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало. Путин также предложил американскому коллеге продолжить дискуссию онлайн, чтобы обсудить, в том числе вопросы стратегической стабильности.

https://ria.ru/20210326/bayden-1602986828.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, энтони блинкен, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире