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Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине
Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине
Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил высказывания президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина политическим прагматизмом, сообщает... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T03:22
2021-04-09T06:51
россия
энтони блинкен
джо байден
владимир путин
москва
сша
в мире
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Госсекретарь США объяснился за оскорбление Байдена в адрес Путина
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил высказывания президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина политическим прагматизмом, сообщает газета Washington Post.Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил утвердительно.Интервьюер газеты спросил госсекретаря, как Байден может позволять себе подобные высказывания и при этом стремиться к сотрудничеству.По словам Блинкена, президент США исповедует политику, исходящую из "критерия целесообразности"."Он четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес", — отметил госсекретарь.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.В свою очередь Владимир Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало. Путин также предложил американскому коллеге продолжить дискуссию онлайн, чтобы обсудить, в том числе вопросы стратегической стабильности.
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россия, энтони блинкен, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире

Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине

03:22 09.04.2021 (обновлено: 06:51 09.04.2021)
 
© REUTERS / Virginia Mayo/PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе
Государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© REUTERS / Virginia Mayo/Pool
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил высказывания президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина политическим прагматизмом, сообщает газета Washington Post.
Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил утвердительно.
Интервьюер газеты спросил госсекретаря, как Байден может позволять себе подобные высказывания и при этом стремиться к сотрудничеству.
По словам Блинкена, президент США исповедует политику, исходящую из "критерия целесообразности".
"Он четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес", — отметил госсекретарь.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.
В свою очередь Владимир Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало. Путин также предложил американскому коллеге продолжить дискуссию онлайн, чтобы обсудить, в том числе вопросы стратегической стабильности.
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