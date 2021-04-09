https://ria.ru/20210409/biokhaking-1727465366.html
Врач рассказал о феномене биохакинга и его пользе для организма
Врач рассказал о феномене биохакинга и его пользе для организма
Биохакинг может принести пользу организму, если подходить к нему с умом и под контролем врача, сообщил РИА Новости врач-терапевт высшей категории, директор... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T07:16
2021-04-09T07:16
2021-04-09T12:35
наука
россия
здоровье
москва
сша
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149361/66/1493616685_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_2503b00d2f5aecb21ad4a7f08698dd60.jpg
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Биохакинг может принести пользу организму, если подходить к нему с умом и под контролем врача, сообщил РИА Новости врач-терапевт высшей категории, директор дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы, автор книги "Биохакнутый" Алексей Безымянный.По его словам, большое количество врачей используют биохакинг для того, чтобы проводить чекапы пациентам и разрабатывать программу управления здоровьем."Фактически биохакинг послужил причиной обращения молодого, активного, умного населения к медикам, в первую очередь для диагностики, потому что люди начали зарабатывать деньги уже в молодом возрасте своим интеллектуальным трудом — и они поняли, что хочется с умом подходить не только к зарабатыванию денег, но и к собственному здоровью. Здесь им на помощь пришел биохакинг как одна из технологий улучшения здоровья", — добавил врач.
https://radiosputnik.ria.ru/20200222/1565003444.html
россия
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/149361/66/1493616685_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_c150d7b90929936a778b517f3ebf780d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье, москва, сша, общество