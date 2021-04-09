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Наука
https://ria.ru/20210409/biokhaking-1727465366.html
Врач рассказал о феномене биохакинга и его пользе для организма
Врач рассказал о феномене биохакинга и его пользе для организма
Биохакинг может принести пользу организму, если подходить к нему с умом и под контролем врача, сообщил РИА Новости врач-терапевт высшей категории, директор... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T07:16
2021-04-09T12:35
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Биохакинг может принести пользу организму, если подходить к нему с умом и под контролем врача, сообщил РИА Новости врач-терапевт высшей категории, директор дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы, автор книги "Биохакнутый" Алексей Безымянный.По его словам, большое количество врачей используют биохакинг для того, чтобы проводить чекапы пациентам и разрабатывать программу управления здоровьем."Фактически биохакинг послужил причиной обращения молодого, активного, умного населения к медикам, в первую очередь для диагностики, потому что люди начали зарабатывать деньги уже в молодом возрасте своим интеллектуальным трудом — и они поняли, что хочется с умом подходить не только к зарабатыванию денег, но и к собственному здоровью. Здесь им на помощь пришел биохакинг как одна из технологий улучшения здоровья", — добавил врач.
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россия, здоровье, москва, сша, общество

Врач рассказал о феномене биохакинга и его пользе для организма

07:16 09.04.2021 (обновлено: 12:35 09.04.2021)
 
© Fotolia / ElnurОнлайн медицина
Онлайн медицина - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Fotolia / Elnur
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Биохакинг может принести пользу организму, если подходить к нему с умом и под контролем врача, сообщил РИА Новости врач-терапевт высшей категории, директор дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы, автор книги "Биохакнутый" Алексей Безымянный.

"Биохакинг — это одно из направлений медицины, на стыке междисциплинарного подхода медицины, фармакологии, спорта, которое пришло к нам из США, когда стартаперы Кремниевой долины начали на себе испытывать разные технологии улучшения здоровья, повышения эффективности и выносливости. Если подходить к любому немедицинскому направлению, в том числе и к биохакингу, с умом и под контролем врачей, то, безусловно, это полезно, потому что любые акценты с помощью информационных ресурсов, материалов, направлений будут полезны в плане углубленного изучения своего организма, особенностей организма, в целом образовательных различных программ, для того, чтобы человек не только от врачей узнавал, что с его организмом происходит, но и сам знал процессы, как реагировать, когда с организмом что-то не так", — рассказал Безымянный.

По его словам, большое количество врачей используют биохакинг для того, чтобы проводить чекапы пациентам и разрабатывать программу управления здоровьем.
"Фактически биохакинг послужил причиной обращения молодого, активного, умного населения к медикам, в первую очередь для диагностики, потому что люди начали зарабатывать деньги уже в молодом возрасте своим интеллектуальным трудом — и они поняли, что хочется с умом подходить не только к зарабатыванию денег, но и к собственному здоровью. Здесь им на помощь пришел биохакинг как одна из технологий улучшения здоровья", — добавил врач.
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