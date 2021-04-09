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Уровень безработицы в Москве признали одним из самых низких
Уровень безработицы в Москве признали одним из самых низких
В Москве в 2020 году был зафиксирован один из самых низких показателей безработицы среди 10 крупнейших столиц мира, ниже он оказался только в Пекине, в других... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T10:44
2021-04-09T10:44
владимир ефимов (политик)
москва
стамбул
берлин (город)
экономика
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В Москве в 2020 году был зафиксирован один из самых низких показателей безработицы среди 10 крупнейших столиц мира, ниже он оказался только в Пекине, в других мировых столицах, включая Париж, Берлин, Стамбул, Рио-де-Жанейро, Токио, Нью-Йорк, Дели, Стамбул, этот показатель по итогам прошлого года превысил московский от 2 до 7 раз, сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.Как отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба, с 2015 года уровень безработицы в Москве последовательно снижался, и к концу 2019 года составлял 2,2%."За счет взвешенного подхода к введению ограничительных мер и программы поддержки городского бизнеса общим объемом около 90 миллиардов рублей Москве удалось избежать значительного роста показателя и в период пандемии: по сравнению с докризисным значением в 2020 году уровень безработицы в столице России увеличился всего на 0,3 процентного пункта и составил 2,5%", - подчеркнул заммэра.По данным международной группы Euromonitor, в 2020 году уровень безработицы в Москве, рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ), составил 2,5%. Ниже он был только в Пекине - 1,4%. В Дели этот показатель был чуть выше 3%, в Токио — 3,8%, в Лондоне — 4,5%, в Париже — 7,6%, в Берлине — 7,9%, Рио-де-Жанейро — 8,2%, Нью-Йорке –8,8%, Стамбуле — 17,5%.Как отметил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, Москва в 2020 году стала лидером среди 10 ведущих мировых столиц по такому важнейшему показателю, как уровень занятости населения."Уровень занятости в Москве, по данным Euromonitor, составил 79,9%. В Лондоне этот показатель в 2020 году был равен 78,4%, в Пекине 78,2%, в Токио 76%, в Берлине 75,9%, в Париже 72,4%, в Нью-Йорке 67,8%. Уровень занятости в Рио-де-Жанейро составил 59,6%, в Стамбуле 47,7%, в Дели — 37,4%", — пояснил он.
https://ria.ru/20210408/posobie-1727298730.html
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владимир ефимов (политик), москва, стамбул, берлин (город), экономика

Уровень безработицы в Москве признали одним из самых низких

10:44 09.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В Москве в 2020 году был зафиксирован один из самых низких показателей безработицы среди 10 крупнейших столиц мира, ниже он оказался только в Пекине, в других мировых столицах, включая Париж, Берлин, Стамбул, Рио-де-Жанейро, Токио, Нью-Йорк, Дели, Стамбул, этот показатель по итогам прошлого года превысил московский от 2 до 7 раз, сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Как отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба, с 2015 года уровень безработицы в Москве последовательно снижался, и к концу 2019 года составлял 2,2%.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
Вчера, 06:35
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"За счет взвешенного подхода к введению ограничительных мер и программы поддержки городского бизнеса общим объемом около 90 миллиардов рублей Москве удалось избежать значительного роста показателя и в период пандемии: по сравнению с докризисным значением в 2020 году уровень безработицы в столице России увеличился всего на 0,3 процентного пункта и составил 2,5%", - подчеркнул заммэра.
По данным международной группы Euromonitor, в 2020 году уровень безработицы в Москве, рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ), составил 2,5%. Ниже он был только в Пекине - 1,4%. В Дели этот показатель был чуть выше 3%, в Токио — 3,8%, в Лондоне — 4,5%, в Париже — 7,6%, в Берлине — 7,9%, Рио-де-Жанейро — 8,2%, Нью-Йорке –8,8%, Стамбуле — 17,5%.
Как отметил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, Москва в 2020 году стала лидером среди 10 ведущих мировых столиц по такому важнейшему показателю, как уровень занятости населения.
"Уровень занятости в Москве, по данным Euromonitor, составил 79,9%. В Лондоне этот показатель в 2020 году был равен 78,4%, в Пекине 78,2%, в Токио 76%, в Берлине 75,9%, в Париже 72,4%, в Нью-Йорке 67,8%. Уровень занятости в Рио-де-Жанейро составил 59,6%, в Стамбуле 47,7%, в Дели — 37,4%", — пояснил он.
Вход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 14:55Распространение коронавируса
Минтруд оценил ситуацию с безработицей в условиях пандемии
 
Владимир Ефимов (политик)МоскваСтамбулБерлин (город)Экономика
 
 
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