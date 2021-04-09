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Турецкая компания подтвердила сделку с Украиной по беспилотникам
Турецкая компания подтвердила сделку с Украиной по беспилотникам
Украина уже купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar, посещение их производства в ходе визита президента страны Владимира Зеленского в Турцию в субботу не РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T16:34
2021-04-09T17:40
турция
украина
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АНКАРА, 9 апр – РИА Новости. Украина уже купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar, посещение их производства в ходе визита президента страны Владимира Зеленского в Турцию в субботу не запланировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников – компании BaykarВладимир Зеленский посещал производство ударных беспилотников Bayraktar во время визита в Турцию в августе 2019 года.В январе 2019 года занимавший тогда пост президента Петр Порошенко заявил о подписании соглашения с Турцией о закупке ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2 для украинской армии. В марте он сообщил об их поставках и успешном испытании на Украине. Также Порошенко отметил, что турецкие ударные беспилотники будут поставлены на вооружение в подразделения сил спецопераций, десантников, моторизованные войска и другие воинские части.
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турция, украина

Турецкая компания подтвердила сделку с Украиной по беспилотникам

16:34 09.04.2021 (обновлено: 17:40 09.04.2021)
 
© Фото : Ради національної безпеки і оборони УкраїниНа полигоне Гончаровское Черниговской области Украины состоялись испытания беспилотника ударного действия. 14 сентября 2017
На полигоне Гончаровское Черниговской области Украины состоялись испытания беспилотника ударного действия. 14 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Фото : Ради національної безпеки і оборони України
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АНКАРА, 9 апр – РИА Новости. Украина уже купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar, посещение их производства в ходе визита президента страны Владимира Зеленского в Турцию в субботу не запланировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников – компании Baykar
"Зеленский не собирается посещать наш завод. Нет никакой подготовки к этому. Если президент Украины будет обсуждать военные сотрудничество, то не с нами, а с министерством обороны и администрацией президента. То, что связано с нами – это покупка (украинцами) беспилотников, в том числе ударных. Но они их уже купили", - сообщили в пресс-службе Baykar.
Владимир Зеленский посещал производство ударных беспилотников Bayraktar во время визита в Турцию в августе 2019 года.
В январе 2019 года занимавший тогда пост президента Петр Порошенко заявил о подписании соглашения с Турцией о закупке ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2 для украинской армии. В марте он сообщил об их поставках и успешном испытании на Украине. Также Порошенко отметил, что турецкие ударные беспилотники будут поставлены на вооружение в подразделения сил спецопераций, десантников, моторизованные войска и другие воинские части.
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в онлайн-форуме по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
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