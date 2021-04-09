https://ria.ru/20210409/bespilotniki-1727581539.html

Турецкая компания подтвердила сделку с Украиной по беспилотникам

Турецкая компания подтвердила сделку с Украиной по беспилотникам

Украина уже купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar, посещение их производства в ходе визита президента страны Владимира Зеленского в Турцию в субботу не РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T16:34

2021-04-09T16:34

2021-04-09T17:40

турция

украина

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АНКАРА, 9 апр – РИА Новости. Украина уже купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar, посещение их производства в ходе визита президента страны Владимира Зеленского в Турцию в субботу не запланировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников – компании BaykarВладимир Зеленский посещал производство ударных беспилотников Bayraktar во время визита в Турцию в августе 2019 года.В январе 2019 года занимавший тогда пост президента Петр Порошенко заявил о подписании соглашения с Турцией о закупке ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2 для украинской армии. В марте он сообщил об их поставках и успешном испытании на Украине. Также Порошенко отметил, что турецкие ударные беспилотники будут поставлены на вооружение в подразделения сил спецопераций, десантников, моторизованные войска и другие воинские части.

https://ria.ru/20210409/turtsiya-1727578132.html

турция

украина

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турция, украина