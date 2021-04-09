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Белоруссия расширит сообщение с Россией
Белоруссия расширит сообщение с Россией
Белорусская железная дорога (БЖД) с 13 апреля расширяет сообщение с Россией, нарушенное из-за пандемии коронавируса, сообщила в пятницу пресс-служба БЖД. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T10:31
2021-04-09T10:35
россия
белорусская железная дорога
ржд
белоруссия
в мире
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МИНСК, 9 апр – РИА Новости. Белорусская железная дорога (БЖД) с 13 апреля расширяет сообщение с Россией, нарушенное из-за пандемии коронавируса, сообщила в пятницу пресс-служба БЖД."Белорусская железная дорога во взаимодействии с ОАО "РЖД" продолжает работу по поэтапному возобновлению международного пассажирского сообщения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Так, с 13 апреля 2021 года фирменный скорый поезд "Беларусь" № 2/1 Минск – Москва, формирования Белорусской железной дороги, назначается в ежедневное обращение", - отмечается на сайте БЖД.Там также говорится, что с 13 апреля возобновляет движение поезда № 52/51 Брест/Минск – Санкт-Петербург отправлением из Бреста в 14.30 мск, из Минска - в 18.44 и прибытием в Санкт-Петербург в 7.55. Из Санкт-Петербурга поезд отправится в 18.23 и прибудет в Минск в 7.15, а в Брест – в 11.56. Поезд будет курсировать ежедневно. Также с 13 апреля начнет курсировать поезд № 4/3 Москва – Брест отправлением из Бреста в 17.37 и прибытием в Москву в 6.53. Из Москвы поезд отправится в 22.17 и прибудет в Брест в 10.31. Поезд будет курсировать через день.Позднее, с 27 апреля, по данным пресс-службы, назначается поезд №302/301 Минск/Гомель – Адлер. В первый рейс поезд отправится из Минска в 12.20 мск (из Гомеля в 17.40) и прибудет в Адлер 29 апреля в 12.32. Из Адлера поезд отправится 29 апреля в 16.08 и прибудет 1 мая в Гомель в 12.30, а в Минск – в 17.09. На первоначальном этапе курсирование этого поезда будет организовано раз в четверо суток. При этом в БЖД обратили внимание, что осуществление проезда указанными поездами предусмотрено только для граждан Белоруссии и России.В условиях пандемии COVID-19 в прошлом году ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа-, авто- и железнодорожное сообщение, в том числе между Белоруссией и Россией. В сентябре стороны договорились о возобновлении регулярных полетов между Минском и Москвой компаниями "Белавиа" и "Аэрофлот". Постепенно авиасообщение между странами расширяется.А с 8 февраля на взаимной основе было решено возобновить пассажирское железнодорожное сообщение по маршруту Минск - Москва - Минск, а также по маршруту Москва - Калининград и Калининград - Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске. Затем, в конце февраля, БЖД предложила увеличить периодичность следования поезда по маршруту Минск - Москва до ежедневной с организацией посадки и высадки пассажиров на станции "Орша-Центральная" и возобновить курсирование поездов до Санкт-Петербурга и Адлера.
https://ria.ru/20210402/investproekty-1603960455.html
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россия, белорусская железная дорога, ржд, белоруссия, в мире

Белоруссия расширит сообщение с Россией

10:31 09.04.2021 (обновлено: 10:35 09.04.2021)
 
© Фото : Белорусская железная дорогаПоезд международных линий на ЖД вокале Минска
Поезд международных линий на ЖД вокале Минска - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Фото : Белорусская железная дорога
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МИНСК, 9 апр – РИА Новости. Белорусская железная дорога (БЖД) с 13 апреля расширяет сообщение с Россией, нарушенное из-за пандемии коронавируса, сообщила в пятницу пресс-служба БЖД.
"Белорусская железная дорога во взаимодействии с ОАО "РЖД" продолжает работу по поэтапному возобновлению международного пассажирского сообщения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Так, с 13 апреля 2021 года фирменный скорый поезд "Беларусь" № 2/1 МинскМосква, формирования Белорусской железной дороги, назначается в ежедневное обращение", - отмечается на сайте БЖД.
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Там также говорится, что с 13 апреля возобновляет движение поезда № 52/51 Брест/Минск – Санкт-Петербург отправлением из Бреста в 14.30 мск, из Минска - в 18.44 и прибытием в Санкт-Петербург в 7.55. Из Санкт-Петербурга поезд отправится в 18.23 и прибудет в Минск в 7.15, а в Брест – в 11.56. Поезд будет курсировать ежедневно. Также с 13 апреля начнет курсировать поезд № 4/3 Москва – Брест отправлением из Бреста в 17.37 и прибытием в Москву в 6.53. Из Москвы поезд отправится в 22.17 и прибудет в Брест в 10.31. Поезд будет курсировать через день.
Позднее, с 27 апреля, по данным пресс-службы, назначается поезд №302/301 Минск/ГомельАдлер. В первый рейс поезд отправится из Минска в 12.20 мск (из Гомеля в 17.40) и прибудет в Адлер 29 апреля в 12.32. Из Адлера поезд отправится 29 апреля в 16.08 и прибудет 1 мая в Гомель в 12.30, а в Минск – в 17.09. На первоначальном этапе курсирование этого поезда будет организовано раз в четверо суток. При этом в БЖД обратили внимание, что осуществление проезда указанными поездами предусмотрено только для граждан Белоруссии и России.
В условиях пандемии COVID-19 в прошлом году ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа-, авто- и железнодорожное сообщение, в том числе между Белоруссией и Россией. В сентябре стороны договорились о возобновлении регулярных полетов между Минском и Москвой компаниями "Белавиа" и "Аэрофлот". Постепенно авиасообщение между странами расширяется.
А с 8 февраля на взаимной основе было решено возобновить пассажирское железнодорожное сообщение по маршруту Минск - Москва - Минск, а также по маршруту Москва - Калининград и Калининград - Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске. Затем, в конце февраля, БЖД предложила увеличить периодичность следования поезда по маршруту Минск - Москва до ежедневной с организацией посадки и высадки пассажиров на станции "Орша-Центральная" и возобновить курсирование поездов до Санкт-Петербурга и Адлера.
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