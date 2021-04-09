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В Белфасте почти 20 полицейских пострадали во время беспорядков
В Белфасте почти 20 полицейских пострадали во время беспорядков
Почти 20 сотрудников полиции пострадали во время беспорядков в Белфасте в четверг, говорится в заявлении правоохранителей. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T17:10
2021-04-09T17:10
северная ирландия
ирландская республиканская армия
ирландия
белфаст
в мире
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Почти 20 сотрудников полиции пострадали во время беспорядков в Белфасте в четверг, говорится в заявлении правоохранителей.Большая группа людей, собравшаяся в городе вечером, забросала полицию бутылками с зажигательной смесью, пиротехническими предметами, кирпичами."Во время беспорядков прошлой ночью пострадали в общем 19 офицеров и полицейская собака. С прошлой недели 74 наших офицера были ранены в ходе этих жестоких атак", - приводятся на сайте полиции слова заместителя начальника полиции Джонатана Робертса.Для разгона толпы в четверг правоохранители применили водометы. Два человека были задержаны и сейчас находятся под стражей.На нынешней неделе в столице Северной Ирландии произошло обострение между юниостами и лоялистами, приведшее к беспорядкам.В 1921 году Ирландия была разделена на две части. Меньшая, северная часть (Ольстер), населенная в большинстве своем потомками выходцев из Англии и Шотландии, осталась частью Великобритании, а южная стала британским доминионом.С тех пор между юнионистами и республиканцами практически не прекращалась вооруженная борьба. Ирландская республиканская армия и отколовшиеся от нее впоследствии организации "Реальная ИРА" (Real IRA) и "Временная ИРА" (Provisional IRA) в 1970-80-е годы осуществили множество террористических актов на территории Великобритании и Северной Ирландии, добиваясь декларируемых ими целей - освобождения Ольстера от Великобритании и присоединения его к Ирландской Республике.Террористическая и экстремистская активность ИРА пошла на убыль после подписания в 1998 году соглашений Страстной Пятницы, которые положили начало процессу политического урегулирования в мятежной провинции. Согласно Акту о Северной Ирландии 1998 года, последовавшему за историческим Соглашением Страстной пятницы, была создана Североирландская ассамблея - парламент Северной Ирландии.
https://ria.ru/20210403/belfast-1604084028.html
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северная ирландия, ирландская республиканская армия, ирландия, белфаст, в мире

В Белфасте почти 20 полицейских пострадали во время беспорядков

17:10 09.04.2021
 
© REUTERS / Jason CairnduffГорящий автобус в Белфасте
Горящий автобус в Белфасте - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© REUTERS / Jason Cairnduff
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Почти 20 сотрудников полиции пострадали во время беспорядков в Белфасте в четверг, говорится в заявлении правоохранителей.
Большая группа людей, собравшаяся в городе вечером, забросала полицию бутылками с зажигательной смесью, пиротехническими предметами, кирпичами.
Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
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Во время протестов в Белфасте пострадали восемь полицейских
"Во время беспорядков прошлой ночью пострадали в общем 19 офицеров и полицейская собака. С прошлой недели 74 наших офицера были ранены в ходе этих жестоких атак", - приводятся на сайте полиции слова заместителя начальника полиции Джонатана Робертса.
Для разгона толпы в четверг правоохранители применили водометы. Два человека были задержаны и сейчас находятся под стражей.
На нынешней неделе в столице Северной Ирландии произошло обострение между юниостами и лоялистами, приведшее к беспорядкам.
В 1921 году Ирландия была разделена на две части. Меньшая, северная часть (Ольстер), населенная в большинстве своем потомками выходцев из Англии и Шотландии, осталась частью Великобритании, а южная стала британским доминионом.
С тех пор между юнионистами и республиканцами практически не прекращалась вооруженная борьба. Ирландская республиканская армия и отколовшиеся от нее впоследствии организации "Реальная ИРА" (Real IRA) и "Временная ИРА" (Provisional IRA) в 1970-80-е годы осуществили множество террористических актов на территории Великобритании и Северной Ирландии, добиваясь декларируемых ими целей - освобождения Ольстера от Великобритании и присоединения его к Ирландской Республике.
Террористическая и экстремистская активность ИРА пошла на убыль после подписания в 1998 году соглашений Страстной Пятницы, которые положили начало процессу политического урегулирования в мятежной провинции. Согласно Акту о Северной Ирландии 1998 года, последовавшему за историческим Соглашением Страстной пятницы, была создана Североирландская ассамблея - парламент Северной Ирландии.
Беспорядки в Белфасте - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 12:53
При столкновениях в Белфасте пострадали семь полицейских
 
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