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Сын Байдена назвал историю с ноутбуком отвлекающим маневром
Сын Байдена назвал историю с ноутбуком отвлекающим маневром
Сын президента США Джо Байдена Хантер назвал "отвлекающим маневром" историю с якобы принадлежащим ему ноутбуком с компрометирующей информацией на фоне... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T10:30
2021-04-09T10:30
хантер байден
фбр
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сын президента США Джо Байдена Хантер назвал "отвлекающим маневром" историю с якобы принадлежащим ему ноутбуком с компрометирующей информацией на фоне публикации британским СМИ экспертного заключения, что письма и фотографии на нем были аутентичны.Британская газета Daily Mail ранее опубликовала эксклюзивный материал: компьютерные эксперты подтвердили аутентичность писем и фотографий Хантера Байдена, которые могут свидетельствовать о его вовлеченности в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и организованной проституции.По мнению ведущего американского вечернего ток-шоу Джимми Киммела, с которым побеседовал Байден-младший, неуверенность сына президента в том, принадлежит ли ему найденный ноутбук, совершенно не вызывает вопросов у тех, кто читал его автобиографию, в которой говорится о наркозависимости."В это сложно поверить, если человек не читал вашу книгу. А после прочтения думаешь: "Я удивлен, что на вас ботинки-то были"", - заявил Киммел."Проблема была в штанах", - пошутил Байден в ответ. "Послушайте, я правда не знаю (кому принадлежит ноутбук - ред.). Да и по сути, это "отвлекающий маневр"... Я думаю, я вправе ставить под вопрос все, что появилось со стола Руди Джулиани. Ответ: я не знаю", - заявил Байден-младший.В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату тогдашнего президента США Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР.Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Противники Джо Байдена уверены, что его сын использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает. Демократы назвали публикацию кампанией Кремля.
https://ria.ru/20201229/twitter-1591401427.html
https://ria.ru/20210401/bayden-1603731581.html
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хантер байден, фбр, виктор шокин, джо байден, нью-йорк (город), сша, делавэр, в мире

Сын Байдена назвал историю с ноутбуком отвлекающим маневром

10:30 09.04.2021
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisХантер Байден в Центральном колледже в Данвилле
Хантер Байден в Центральном колледже в Данвилле - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сын президента США Джо Байдена Хантер назвал "отвлекающим маневром" историю с якобы принадлежащим ему ноутбуком с компрометирующей информацией на фоне публикации британским СМИ экспертного заключения, что письма и фотографии на нем были аутентичны.
Британская газета Daily Mail ранее опубликовала эксклюзивный материал: компьютерные эксперты подтвердили аутентичность писем и фотографий Хантера Байдена, которые могут свидетельствовать о его вовлеченности в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и организованной проституции.
Социальная сеть Twitter - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 15:10
Чинивший ноутбук сына Байдена американец подал иск против Twitter
По мнению ведущего американского вечернего ток-шоу Джимми Киммела, с которым побеседовал Байден-младший, неуверенность сына президента в том, принадлежит ли ему найденный ноутбук, совершенно не вызывает вопросов у тех, кто читал его автобиографию, в которой говорится о наркозависимости.
"В это сложно поверить, если человек не читал вашу книгу. А после прочтения думаешь: "Я удивлен, что на вас ботинки-то были"", - заявил Киммел.
"Проблема была в штанах", - пошутил Байден в ответ. "Послушайте, я правда не знаю (кому принадлежит ноутбук - ред.). Да и по сути, это "отвлекающий маневр"... Я думаю, я вправе ставить под вопрос все, что появилось со стола Руди Джулиани. Ответ: я не знаю", - заявил Байден-младший.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 08:40
СМИ: сын Байдена потратил заработанные на Украине деньги на наркотики
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату тогдашнего президента США Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР.
Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Противники Джо Байдена уверены, что его сын использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает. Демократы назвали публикацию кампанией Кремля.
 
Хантер БайденФБРВиктор ШокинДжо БайденНью-Йорк (город)СШАДелавэрВ мире
 
 
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