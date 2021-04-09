Орлов призвал субсидировать регулярный рейс Благовещенск-Хабаровск
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов внёс предложение на заседании Совета при полпреде президента РФ в ДФО Юрии Трутневе о необходимости субсидировать авиаперевозки по маршруту Благовещенск-Хабаровск.
Как сообщает правительство Амурской области, Совет глав при полпреде президента РФ в ДФО прошел в Петропавловске-Камчатском, в том числе на нем обсудили создание и работу дальневосточной региональной авиакомпании. Орлов предложил согласовывать с регионами решения по субсидированию межрегиональных авиаперевозок.
"Считаю, что для Приамурья важно субсидировать регулярный рейс Благовещенск-Хабаровск, с возможностью выполнения ежедневных полетов. Сейчас самолёт по маршруту летает один раз в неделю, летом будет летать два раза в неделю", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
Трутнев отметил, что единая дальневосточная авиакомпания начнет работу в ближайшие месяцы, компания создаётся по поручению президента РФ Владимира Путина на базе авиакомпании "Аврора", которая в свою очередь войдёт в альянс с региональными авиаперевозчиками. "Мы обсуждали создание единой дальневосточной авиационной компании со всеми губернаторами, поставили задачу обновления парка самолётов, удвоение пассажиропотока к 2030 году. До пандемии эта цифра составляла 1,2 миллиона человек в пределах округа", - отметил Трутнев, его слова также приводятся в сообщении.
Отмечается, что разработанная концепция единой дальневосточной авиационной компании включает потребность в воздушных судах, маршрутную сеть и объемы господдержки до 2025 года. Также определена маршрутная сеть из 535 социально-значимых маршрутов, в том числе 66 межрегиональных и 469 местных.
"Минтранс России запросил у правительства РФ 2,66 миллиарда рублей на субсидирование полетов единой дальневосточной авиакомпании на межрегиональных маршрутах. Вопрос финансирования находится на стадии проработки двух федеральных министерств - Минтранса России - в части субсидирования авиаперевозок и Минпромторга России - в части финансирования приобретения новых воздушных судов российского производства с правительством РФ", - уточняет правительство Приамурья.
Кроме того, Минтранс, Росавиация, Минфин представят предложения по обнулению аэропортовых сборов. Дальневосточные регионы совместно с АО "Авиакомпания Аврора" подготовят предложения по разработке программ по обеспечению авиационной транспортной доступности. Минфин должен будет в недельный срок определиться с объемом бюджетной поддержки деятельности единой дальневосточной авиакомпании, чтобы максимально быстро начать полеты по новым социально-значимым маршрутам внутри региона, говорится в сообщении.
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