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У россиян резко вырос интерес к авиабилетам в Италию и Тунис
У россиян резко вырос интерес к авиабилетам в Италию и Тунис
Сервис для планирования путешествий отметил значительный рост количества поисковых запросов на авиабилеты в Тунис и Италию, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T06:59
2021-04-09T06:59
2021-04-09T06:59
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий отметил значительный рост количества поисковых запросов на авиабилеты в Тунис и Италию, сообщает OneTwoTrip.Это произошло после того, как министры по туризму этих стран заявили о возможном открытии государств для россиян в апреле и летом соответственно. Перелеты в Италию искали в два раза чаще, чем днем ранее, а в Тунис — в полтора раза. По итогам 2019 года Италия заняла второе место среди популярных направлений для отдыха. Безусловно, интерес к стране есть, и он может вырасти ближе к традиционному отпускному сезону. Однако пока точная дата открытия итальянской границы для туристов из России не названа. Министр туризма Туниса заявил о готовности страны принимать российских организованных путешественников с 19 апреля без прохождения карантина. Для въезда потребуется лишь отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия. Тунис у многих ассоциируется именно с пляжным отдыхом. Возможно, часть турпотока он сможет перетянуть на себя, но, по мнению экспертов, в сравнении с турецкими направлениями страна будет пользоваться меньшим спросом.
https://ria.ru/20210406/italiya-1727073617.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туры, отдых, путешествия, куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, туристы, авиабилеты, новости - туризм, тунис (страна), италия
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий отметил значительный рост количества поисковых запросов на авиабилеты в Тунис и Италию, сообщает OneTwoTrip.
Это произошло после того, как министры по туризму этих стран заявили о возможном открытии государств для россиян в апреле и летом соответственно.
Перелеты в Италию искали в два раза чаще, чем днем ранее, а в Тунис — в полтора раза.
По итогам 2019 года Италия заняла второе место среди популярных направлений для отдыха. Безусловно, интерес к стране есть, и он может вырасти ближе к традиционному отпускному сезону. Однако пока точная дата открытия итальянской границы для туристов из России не названа.
Министр туризма Туниса заявил о готовности страны принимать российских организованных путешественников с 19 апреля без прохождения карантина. Для въезда потребуется лишь отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия. Тунис у многих ассоциируется именно с пляжным отдыхом. Возможно, часть турпотока он сможет перетянуть на себя, но, по мнению экспертов, в сравнении с турецкими направлениями страна будет пользоваться меньшим спросом.