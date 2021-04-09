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Туризм
https://ria.ru/20210409/aviabilety-1727427699.html
У россиян резко вырос интерес к авиабилетам в Италию и Тунис
У россиян резко вырос интерес к авиабилетам в Италию и Тунис
Сервис для планирования путешествий отметил значительный рост количества поисковых запросов на авиабилеты в Тунис и Италию, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T06:59
2021-04-09T06:59
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий отметил значительный рост количества поисковых запросов на авиабилеты в Тунис и Италию, сообщает OneTwoTrip.Это произошло после того, как министры по туризму этих стран заявили о возможном открытии государств для россиян в апреле и летом соответственно. Перелеты в Италию искали в два раза чаще, чем днем ранее, а в Тунис — в полтора раза. По итогам 2019 года Италия заняла второе место среди популярных направлений для отдыха. Безусловно, интерес к стране есть, и он может вырасти ближе к традиционному отпускному сезону. Однако пока точная дата открытия итальянской границы для туристов из России не названа. Министр туризма Туниса заявил о готовности страны принимать российских организованных путешественников с 19 апреля без прохождения карантина. Для въезда потребуется лишь отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия. Тунис у многих ассоциируется именно с пляжным отдыхом. Возможно, часть турпотока он сможет перетянуть на себя, но, по мнению экспертов, в сравнении с турецкими направлениями страна будет пользоваться меньшим спросом.
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туры, отдых, путешествия, куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, туристы, авиабилеты, новости - туризм, тунис (страна), италия

У россиян резко вырос интерес к авиабилетам в Италию и Тунис

06:59 09.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКолизей
Колизей - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий отметил значительный рост количества поисковых запросов на авиабилеты в Тунис и Италию, сообщает OneTwoTrip.
Это произошло после того, как министры по туризму этих стран заявили о возможном открытии государств для россиян в апреле и летом соответственно.
Перелеты в Италию искали в два раза чаще, чем днем ранее, а в Тунис — в полтора раза.
По итогам 2019 года Италия заняла второе место среди популярных направлений для отдыха. Безусловно, интерес к стране есть, и он может вырасти ближе к традиционному отпускному сезону. Однако пока точная дата открытия итальянской границы для туристов из России не названа.
Министр туризма Туниса заявил о готовности страны принимать российских организованных путешественников с 19 апреля без прохождения карантина. Для въезда потребуется лишь отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия. Тунис у многих ассоциируется именно с пляжным отдыхом. Возможно, часть турпотока он сможет перетянуть на себя, но, по мнению экспертов, в сравнении с турецкими направлениями страна будет пользоваться меньшим спросом.
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