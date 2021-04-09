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"Известия" предупредили россиян о готовящейся в мае хакерской атаке
"Известия" предупредили россиян о готовящейся в мае хакерской атаке
В мае ожидается кибератака на счета россиян, пишет газета "Известия" со ссылкой на компанию DeviceLock. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T04:58
2021-04-09T12:33
мошенничество
банки
общество
россия
москва
технологии
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В мае ожидается кибератака на счета россиян, пишет газета "Известия" со ссылкой на компанию DeviceLock.Отмечается, что в начале прошлого месяца в даркнете разместили предложение о продаже доступа к коммутатору одного из операторов сотовой связи. С помощью него, предположительно, мошенники могут перехватить СМС-сообщения и звонки всех провайдеров связи, заключивших с этим коммутатором договор о роуминге. При этом, добавляет издание, в числе таких операторов есть и российские.Обычно на подготовку такого "нападения" злоумышленикам может понадобиться от двух недель до месяца, поэтому, ожидается, что атака произойдет на майских праздниках, контроль граждан за собственными счетами, вероятно, ослабится.Для защиты от подобных взломов эксперты порекомендовали переключить авторизацию с СМС- на push-уведомления. Кроме того, специалисты советуют сделать ограничение лимитов на переводы денг.В финансовых организациях газете объяснили, что кодов из СМС-сообщений будет недостаточно для списания денег — помимо них, аферистам потребуются логины и пароли от личных кабинетов клиентов банков.
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мошенничество, банки, общество, россия, москва, технологии

"Известия" предупредили россиян о готовящейся в мае хакерской атаке

04:58 09.04.2021 (обновлено: 12:33 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В мае ожидается кибератака на счета россиян, пишет газета "Известия" со ссылкой на компанию DeviceLock.
Отмечается, что в начале прошлого месяца в даркнете разместили предложение о продаже доступа к коммутатору одного из операторов сотовой связи. С помощью него, предположительно, мошенники могут перехватить СМС-сообщения и звонки всех провайдеров связи, заключивших с этим коммутатором договор о роуминге. При этом, добавляет издание, в числе таких операторов есть и российские.
"Злоумышленники затем могут войти в личный кабинет банка и воспользоваться деньгами потенциальной жертвы", — заявила гендиректор компании SmartLine Inc, производителя систем DeviceLock Олеся Ярмоленко
Обычно на подготовку такого "нападения" злоумышленикам может понадобиться от двух недель до месяца, поэтому, ожидается, что атака произойдет на майских праздниках, контроль граждан за собственными счетами, вероятно, ослабится.
Для защиты от подобных взломов эксперты порекомендовали переключить авторизацию с СМС- на push-уведомления. Кроме того, специалисты советуют сделать ограничение лимитов на переводы денг.
В финансовых организациях газете объяснили, что кодов из СМС-сообщений будет недостаточно для списания денег — помимо них, аферистам потребуются логины и пароли от личных кабинетов клиентов банков.
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
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