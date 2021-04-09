https://ria.ru/20210409/astrazeneca-1727614773.html

СМИ узнали о планах AstraZeneca сократить поставки вакцин в ЕС

СМИ узнали о планах AstraZeneca сократить поставки вакцин в ЕС

Британо-шведская фармацевтическая компании AstraZeneca на этой неделе поставит в страны ЕС почти вдвое меньше вакцин от коронавируса, чем планировалось ранее,... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T18:55

2021-04-09T18:55

2021-04-09T18:55

распространение коронавируса

вакцина astrazeneca

коронавирус covid-19

коронавирусы

astrazeneca

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Британо-шведская фармацевтическая компании AstraZeneca на этой неделе поставит в страны ЕС почти вдвое меньше вакцин от коронавируса, чем планировалось ранее, сообщает газета Financial Times со ссылкой на документы, полученные в ее распоряжение.Согласно данным издания, компания планирует поставить в страны ЕС, а также Исландию и Норвегию 1,3 миллиона доз вакцины. В середине марта AstraZeneca прогнозировала, что объем поставок составит 2,6 миллиона доз. При этом компания не отказывается от своих планов по поставке 70 миллионов доз за второй квартал, отмечает газета.Комитет по безопасности лекарств ЕМА после изучения дополнительной информации по вакцине АstraZeneca сообщил в среду, что ее польза превышает связанные с ней риски, но признал вероятность связи между вакцинацией и очень редким возникновением тромбоэмболических осложнений у пациентов. Регулятор считает необходимым внести редкую вероятность таких осложнений в список побочных эффектов этой вакцины. При этом специалисты пока не смогли подтвердить какие-либо конкретные факторы риска, связанные с АstraZeneca и способные провоцировать тромбозы. Известно лишь, что большинство уже зафиксированных случаев произошли с женщинами моложе 60 лет в течение двух недель после вакцинации.В марте стала появляться информация об опасных осложнениях у некоторых пациентов, вакцинированных препаратом AstraZeneca в ЕС. Первой тревогу забила Австрия, где у одного человека после прививки был диагностирован множественный тромбоз, и он скончался через 10 дней после вакцинации, а другой человек после вакцинации был госпитализирован с тромбоэмболией легочной артерии. Вслед за Австрией информация об осложнениях стала поступать и из других европейских стран.Некоторые европейские государства в качестве меры предосторожности решили приостановить использование препарата. Однако 18 марта европейский регулятор ЕМА сообщил, что его эксперты не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор ЕС подтвердил безопасность и эффективность вакцины АstraZeneca против коронавируса, отметил, что ее преимущества и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски, после чего ряд стран возобновили использование вакцины.

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/vaktsina-1727572210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, astrazeneca , евросоюз, в мире