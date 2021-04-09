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https://ria.ru/20210409/astrazeneca-1727551470.html
Регулятор ЕС изучит новые данные о возможном побочном эффекте AstraZeneca
Регулятор ЕС изучит новые данные о возможном побочном эффекте AstraZeneca
Европейский лекарственный регулятор – Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА - начал процесс оценки поступившей информации о возможном очередном... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T14:51
2021-04-09T14:51
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
astrazeneca
австрия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Европейский лекарственный регулятор – Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА - начал процесс оценки поступившей информации о возможном очередном опасном побочном эффекте вакцины против коронавируса Vaxzevria компании AstraZeneca, говорится в обнародованном в пятницу отчете по итогам заседания комитета фармаконадзора PRAC агентства ЕМА."PRAC начал изучение "сигнала безопасности" по оценке информации о синдроме капиллярной утечки у пациентов, которые получили прививку вакциной Vaxzevria. Пять случаев этого очень редкого синдрома, характеризуемого утечкой жидкости из кровеносных сосудов, было зафиксировано в базе данных EudraVigilance", - говорится в документе.Сообщается, что на данном этапе специалисты еще не могут сказать, существует ли связь между вакциной и данным синдромом. После расследования информации о случаях синдрома капиллярной утечки ЕМА обнародует выводы и, возможно, примет "регулирующие меры для минимизации рисков", которые, как правило, заключаются во внесении информации о возможных побочных эффектах в сведения о препарате, которые в напечатанном виде вкладываются в упаковку с препаратом при продаже.Комитет по безопасности лекарств ЕМА после изучения дополнительной информации по вакцине АstraZeneca сообщил в среду, что ее польза превышает связанные с ней риски, но признал вероятность связи между вакцинацией и очень редким возникновением тромбоэмболических осложнений у пациентов. Регулятор считает необходимым внести редкую вероятность таких осложнений в список побочных эффектов этой вакцины. При этом специалисты пока не смогли подтвердить какие-либо конкретные факторы риска, связанные с АstraZeneca и способные провоцировать тромбозы. Известно лишь, что большинство уже зафиксированных случаев произошли с женщинами моложе 60 лет в течение двух недель после вакцинации.В марте стала появляться информация об опасных осложнениях у некоторых пациентов, вакцинированных препаратом AstraZeneca в ЕС. Первой тревогу забила Австрия, где у одного человека после прививки был диагностирован множественный тромбоз, и он скончался через 10 дней после вакцинации, а другой человек после вакцинации был госпитализирован с тромбоэмболией легочной артерии. Вслед за Австрией информация об осложнениях стала поступать и из других европейских стран.Некоторые европейские государства в качестве меры предосторожности решили приостановить использование препарата. Однако 18 марта европейский регулятор ЕМА сообщил, что его эксперты не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор ЕС подтвердил безопасность и эффективность вакцины АstraZeneca против коронавируса, отметил, что ее преимущества и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски, после чего ряд стран возобновили использование вакцины.
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , австрия, в мире

Регулятор ЕС изучит новые данные о возможном побочном эффекте AstraZeneca

14:51 09.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета
Вакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Европейский лекарственный регулятор – Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА - начал процесс оценки поступившей информации о возможном очередном опасном побочном эффекте вакцины против коронавируса Vaxzevria компании AstraZeneca, говорится в обнародованном в пятницу отчете по итогам заседания комитета фармаконадзора PRAC агентства ЕМА.
"PRAC начал изучение "сигнала безопасности" по оценке информации о синдроме капиллярной утечки у пациентов, которые получили прививку вакциной Vaxzevria. Пять случаев этого очень редкого синдрома, характеризуемого утечкой жидкости из кровеносных сосудов, было зафиксировано в базе данных EudraVigilance", - говорится в документе.
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Сообщается, что на данном этапе специалисты еще не могут сказать, существует ли связь между вакциной и данным синдромом. После расследования информации о случаях синдрома капиллярной утечки ЕМА обнародует выводы и, возможно, примет "регулирующие меры для минимизации рисков", которые, как правило, заключаются во внесении информации о возможных побочных эффектах в сведения о препарате, которые в напечатанном виде вкладываются в упаковку с препаратом при продаже.
Комитет по безопасности лекарств ЕМА после изучения дополнительной информации по вакцине АstraZeneca сообщил в среду, что ее польза превышает связанные с ней риски, но признал вероятность связи между вакцинацией и очень редким возникновением тромбоэмболических осложнений у пациентов. Регулятор считает необходимым внести редкую вероятность таких осложнений в список побочных эффектов этой вакцины. При этом специалисты пока не смогли подтвердить какие-либо конкретные факторы риска, связанные с АstraZeneca и способные провоцировать тромбозы. Известно лишь, что большинство уже зафиксированных случаев произошли с женщинами моложе 60 лет в течение двух недель после вакцинации.
В марте стала появляться информация об опасных осложнениях у некоторых пациентов, вакцинированных препаратом AstraZeneca в ЕС. Первой тревогу забила Австрия, где у одного человека после прививки был диагностирован множественный тромбоз, и он скончался через 10 дней после вакцинации, а другой человек после вакцинации был госпитализирован с тромбоэмболией легочной артерии. Вслед за Австрией информация об осложнениях стала поступать и из других европейских стран.
Некоторые европейские государства в качестве меры предосторожности решили приостановить использование препарата. Однако 18 марта европейский регулятор ЕМА сообщил, что его эксперты не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор ЕС подтвердил безопасность и эффективность вакцины АstraZeneca против коронавируса, отметил, что ее преимущества и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски, после чего ряд стран возобновили использование вакцины.
 
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