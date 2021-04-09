https://ria.ru/20210409/altsgeymer-1727556151.html

Назван необычный симптом болезни Альцгеймера

Назван необычный симптом болезни Альцгеймера

Внезапно возникший лунатизм во взрослом возрасте может быть симптомом болезни Альцгеймера, рассказал президент Российского общества сомнологов, доктор... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T15:05

2021-04-09T15:05

2021-04-09T15:05

роман бузунов

здоровье

общество

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Внезапно возникший лунатизм во взрослом возрасте может быть симптомом болезни Альцгеймера, рассказал президент Российского общества сомнологов, доктор медицинских наук Роман Бузунов.По словам медика, обычно лунатизм — расстройство парасомнического спектра, при котором человек во сне совершают какие-либо действия или просто ходит — возникает у детей в возрасте трех-пяти лет и не отражается на развитии.Кроме того, хождение во сне может свидетельствовать о сосудисто-мозговой недостаточности, а также развитии опухолей, отметил Бузунов. При наличии подобных симптомов он рекомендовал пройти тщательное обследование, чтобы исключить серьезные проблемы со здоровьем.

https://ria.ru/20210118/altsgeymer-1593466359.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман бузунов, здоровье, общество