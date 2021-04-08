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На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,2
На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,2
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2 на севере Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T02:41
2021-04-08T02:41
2021-04-08T02:41
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
олюторский район
петропавловск-камчатский
землетрясение
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 апр – РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2 на севере Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.Эпицентр находился на глубине 33 километра в 44 километрах севернее села Тиличики в Олюторском районе.В региональном управлении МЧС сообщили, что местные жители подземные толчки не ощутили.
https://ria.ru/20210404/zemletryasenie-1604208988.html
олюторский район
петропавловск-камчатский
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российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), олюторский район, петропавловск-камчатский, землетрясение, происшествия