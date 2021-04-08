"Он снова разжег войну". Испанцы назвали Байдена "королем Украины"
15:39 08.04.2021 (обновлено: 19:11 08.04.2021)
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
"Государственный переворот, который совершили США и ЕС <…>, разрушил экономику страны <…>. Сейчас у Украины нет отношений с Россией, она не является членом ЕС, живет на займы и субсидии, ведь у нее нет экономики, а с началом пандемии все только усугубилось. И всю эту ситуацию создали заговорщики с Запада", — отметили в комментариях.
"Король Украины, также известный как "ястреб" Байден, на этот раз использует против России <…> украинцев. Он снова разжег войну", — добавил один из читателей.
"За последние 25 лет она (Украина. — Прим. ред.) потеряла 35 процентов своего населения, а немногочисленная молодежь и люди детородного возраста уезжают в Россию, Германию и Лондон. Такое несостоявшееся государство, как Украина, должно вести переговоры и искать выход из ситуации", — подметил пользователь.
Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства. Как отметил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, начало боевых действий в Донбассе может стать концом для Украины.
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