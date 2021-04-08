https://ria.ru/20210408/ukraina-1727389675.html

"Он снова разжег войну". Испанцы назвали Байдена "королем Украины"

"Он снова разжег войну". Испанцы назвали Байдена "королем Украины"

Читатели испанского издания ABC раскритиковали западных политиков, поддерживающих стремление Киева обострить конфликт в Донбассе. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T15:39

2021-04-08T15:39

2021-04-08T19:11

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Читатели испанского издания ABC раскритиковали западных политиков, поддерживающих стремление Киева обострить конфликт в Донбассе."Государственный переворот, который совершили США и ЕС <…>, разрушил экономику страны <…>. Сейчас у Украины нет отношений с Россией, она не является членом ЕС, живет на займы и субсидии, ведь у нее нет экономики, а с началом пандемии все только усугубилось. И всю эту ситуацию создали заговорщики с Запада", — отметили в комментариях."Король Украины, также известный как "ястреб" Байден, на этот раз использует против России <…> украинцев. Он снова разжег войну", — добавил один из читателей. "За последние 25 лет она (Украина. — Прим. ред.) потеряла 35 процентов своего населения, а немногочисленная молодежь и люди детородного возраста уезжают в Россию, Германию и Лондон. Такое несостоявшееся государство, как Украина, должно вести переговоры и искать выход из ситуации", — подметил пользователь.Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства. Как отметил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, начало боевых действий в Донбассе может стать концом для Украины.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>

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