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"Он снова разжег войну". Испанцы назвали Байдена "королем Украины"
"Он снова разжег войну". Испанцы назвали Байдена "королем Украины"
Читатели испанского издания ABC раскритиковали западных политиков, поддерживающих стремление Киева обострить конфликт в Донбассе. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T15:39
2021-04-08T19:11
россия
ситуация в днр и лнр
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днр
донбасс
евросоюз
джо байден
москва
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Читатели испанского издания ABC раскритиковали западных политиков, поддерживающих стремление Киева обострить конфликт в Донбассе."Государственный переворот, который совершили США и ЕС &lt;…&gt;, разрушил экономику страны &lt;…&gt;. Сейчас у Украины нет отношений с Россией, она не является членом ЕС, живет на займы и субсидии, ведь у нее нет экономики, а с началом пандемии все только усугубилось. И всю эту ситуацию создали заговорщики с Запада", — отметили в комментариях."Король Украины, также известный как "ястреб" Байден, на этот раз использует против России &lt;…&gt; украинцев. Он снова разжег войну", — добавил один из читателей. "За последние 25 лет она (Украина. — Прим. ред.) потеряла 35 процентов своего населения, а немногочисленная молодежь и люди детородного возраста уезжают в Россию, Германию и Лондон. Такое несостоявшееся государство, как Украина, должно вести переговоры и искать выход из ситуации", — подметил пользователь.Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства. Как отметил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, начало боевых действий в Донбассе может стать концом для Украины.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210408/lvov-1727386493.html
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россия, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, лнр, днр, донбасс, евросоюз, джо байден, москва, сша, украина, в мире

"Он снова разжег войну". Испанцы назвали Байдена "королем Украины"

15:39 08.04.2021 (обновлено: 19:11 08.04.2021)
 
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Читатели испанского издания ABC раскритиковали западных политиков, поддерживающих стремление Киева обострить конфликт в Донбассе.
"Государственный переворот, который совершили США и ЕС <…>, разрушил экономику страны <…>. Сейчас у Украины нет отношений с Россией, она не является членом ЕС, живет на займы и субсидии, ведь у нее нет экономики, а с началом пандемии все только усугубилось. И всю эту ситуацию создали заговорщики с Запада", — отметили в комментариях.
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"Король Украины, также известный как "ястреб" Байден, на этот раз использует против России <…> украинцев. Он снова разжег войну", — добавил один из читателей.
"За последние 25 лет она (Украина. — Прим. ред.) потеряла 35 процентов своего населения, а немногочисленная молодежь и люди детородного возраста уезжают в Россию, Германию и Лондон. Такое несостоявшееся государство, как Украина, должно вести переговоры и искать выход из ситуации", — подметил пользователь.
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Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства. Как отметил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, начало боевых действий в Донбассе может стать концом для Украины.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
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