"Начало конца". Козак предостерег Украину от войны в Донбассе
15:31 08.04.2021 (обновлено: 17:26 08.04.2021)
© REUTERS / Serhiy TakhmazovВоеннослужащий украинских вооруженных сил чистит оружие на боевых позициях на линии разделения возле города Донецк
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Военное наступление в Донбассе будет началом конца Украины, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"Я считаю, и есть уже такие оценки, поддерживаю те оценки, которые есть и внутри Украины, что начало боевых действий – это начало конца Украины. Это самострел – выстрел себе не в ногу, а в висок", - сказал Козак на экспертной встрече в онлайн-формате.
Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что единственный путь спасения Украины и разрешения конфликта на Донбассе – это вступление Украины в НАТО, Козак отметил, что НАТО не будет вмешиваться в конфликт в Донбассе. "Где НАТО, где конфликт на Украине, где логика? Это тоже начало развала Украины", - подчеркнул он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс - это единственный путь к окончанию конфликта в регионе. Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО усугубит внутренние проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик присоединение к альянсу и вовсе неприемлемая перспектива.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Вчера, 14:30Путин и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.