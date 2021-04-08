https://ria.ru/20210408/ukraina-1727387825.html

"Начало конца". Козак предостерег Украину от войны в Донбассе

"Начало конца". Козак предостерег Украину от войны в Донбассе

Военное наступление в Донбассе будет началом конца Украины, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T15:31

2021-04-08T15:31

2021-04-08T17:26

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

минск

донбасс

дмитрий козак

украина

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Военное наступление в Донбассе будет началом конца Украины, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что единственный путь спасения Украины и разрешения конфликта на Донбассе – это вступление Украины в НАТО, Козак отметил, что НАТО не будет вмешиваться в конфликт в Донбассе. "Где НАТО, где конфликт на Украине, где логика? Это тоже начало развала Украины", - подчеркнул он.Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс - это единственный путь к окончанию конфликта в регионе. Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО усугубит внутренние проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик присоединение к альянсу и вовсе неприемлемая перспектива.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210408/putin-po-telefonu-obsudil-donbass-s-merkel---kreml-1727374975.html

https://ria.ru/20210408/nato-1727317483.html

донецкая народная республика

минск

донбасс

украина

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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, минск, донбасс, дмитрий козак, украина