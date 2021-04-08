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"Начало конца". Козак предостерег Украину от войны в Донбассе
"Начало конца". Козак предостерег Украину от войны в Донбассе
Военное наступление в Донбассе будет началом конца Украины, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T15:31
2021-04-08T17:26
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
минск
донбасс
дмитрий козак
украина
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Военное наступление в Донбассе будет началом конца Украины, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что единственный путь спасения Украины и разрешения конфликта на Донбассе – это вступление Украины в НАТО, Козак отметил, что НАТО не будет вмешиваться в конфликт в Донбассе. "Где НАТО, где конфликт на Украине, где логика? Это тоже начало развала Украины", - подчеркнул он.Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс - это единственный путь к окончанию конфликта в регионе. Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО усугубит внутренние проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик присоединение к альянсу и вовсе неприемлемая перспектива.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210408/putin-po-telefonu-obsudil-donbass-s-merkel---kreml-1727374975.html
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донбасс
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, минск, донбасс, дмитрий козак, украина

"Начало конца". Козак предостерег Украину от войны в Донбассе

15:31 08.04.2021 (обновлено: 17:26 08.04.2021)
 
© REUTERS / Serhiy TakhmazovВоеннослужащий украинских вооруженных сил чистит оружие на боевых позициях на линии разделения возле города Донецк
Военнослужащий украинских вооруженных сил чистит оружие на боевых позициях на линии разделения возле города Донецк - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© REUTERS / Serhiy Takhmazov
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Военное наступление в Донбассе будет началом конца Украины, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"Я считаю, и есть уже такие оценки, поддерживаю те оценки, которые есть и внутри Украины, что начало боевых действий – это начало конца Украины. Это самострел – выстрел себе не в ногу, а в висок", - сказал Козак на экспертной встрече в онлайн-формате.
Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что единственный путь спасения Украины и разрешения конфликта на Донбассе – это вступление Украины в НАТО, Козак отметил, что НАТО не будет вмешиваться в конфликт в Донбассе. "Где НАТО, где конфликт на Украине, где логика? Это тоже начало развала Украины", - подчеркнул он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс - это единственный путь к окончанию конфликта в регионе. Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО усугубит внутренние проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик присоединение к альянсу и вовсе неприемлемая перспектива.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
Вчера, 14:30
Путин и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
Вчера, 10:23
"Каким боком Украина?" Британцы осудили Киев за попытки вступить в НАТО
 
Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаМинскДонбассДмитрий КозакУкраина
 
 
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