https://ria.ru/20210408/ukraina-1727258909.html

"НАТО закончит войну в Донбассе". Зеленский торопится в альянс

"НАТО закончит войну в Донбассе". Зеленский торопится в альянс

Владимир Зеленский призвал НАТО ускорить вступление Украины в альянс. Он объяснил: только это позволит закончить войну в Донбассе. Западные союзники уклонились... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T08:00

2021-04-08T08:00

2021-04-08T11:38

россия

донецкая народная республика

борис джонсон

российский совет по международным делам

владислав сурков

нато

московский центр карнеги

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джо байден

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Владимир Зеленский призвал НАТО ускорить вступление Украины в альянс. Он объяснил: только это позволит закончить войну в Донбассе. Западные союзники уклонились от прямого ответа. США и Европа пообещали Киеву поддержку во всем, кроме проталкивания страны в военно-политический блок. Как теперь могут развиваться события — в материале РИА Новости. Обстрел за обстреломПеремирие в Донбассе не соблюдают больше месяца. После того как специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала десятикратный рост нарушений, ни Киев, ни представители Донецкой и Луганской народных республик не отрицают новую эскалацию на линии соприкосновения. Обвинения звучат противоречивые. Офис президента Владимира Зеленского считает виновником напряженности Москву и ссылается на перемещение российских войск у границ Украины. Народная милиция ДНР и ЛНР утверждает: режим прекращения огня первыми нарушили украинские военные. В населенных пунктах и жилых домах, расположенных вблизи разграничительной линии, сотрудники народной милиции ДНР нашли украинскую боевую технику. Оружие, танки, гаубицы, ракетно-зенитные комплексы разместили возле муниципальных объектов, подконтрольных Киеву. Представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что украинские военные обстреляли села Калиново-Борщеватое, Лозовое, Голубовское и Золотое-5. В ход пустили минометы и гранатометы, запрещенные минскими договоренностями. "Наши защитники открыли ответный огонь, чтобы обеспечить безопасность мирного населения", — пояснил Осадчий. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба опроверг обвинения и заявил, что "Россия целенаправленно через ОРЛДО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей. — Прим. ред.) распространяет миф о подготовке Украиной провокаций". США и Великобритания выразили поддержку официальному Киеву. Франция и Германия ограничились "крайней обеспокоенностью". Нарушители перемирияРежим перемирия действовал в Донбассе с 22 июля прошлого года. Его удалось достичь при посредничестве Трехсторонней контактной группы, куда входят представители Украины, ОБСЕ и России. Главный итог летних договоренностей — противоборствующие стороны могут открывать ответный огонь только по приказу высшего руководства: Вооруженных сил Украины и военизированных формирований ДНР и ЛНР. Но условия не раз нарушали. Стороны традиционно перекладывали вину друг на друга. Весенняя эскалация вынудила представителей самопровозглашенных республик поставить перед Киевом вопрос ребром. "Есть согласованные документы. Они конкретные, детальные и практические. Ничего другого не требуется, но договоренности не соблюдаются", — заявил представитель ДНР Алексей Никоноров.Представитель Киева в Трехсторонней группе Леонид Кравчук призвал провести экстренное заседание. На повестке "обсуждение вопросов о возобновлении режима прекращения огня", уточнила украинская делегация. Делегаты от Донецкой и Луганской народных республик согласились участвовать, если "Киев представит результаты разбирательств по всем фактам гибели мирных жителей вследствие действий вооруженных формирований Украины". Уклончивая дипломатияВстречу Трехсторонней контактной группы Киев хотел провести на новой переговорной площадке. Минск перестал устраивать украинские власти из-за недружественных высказываний белорусских властей. И Киев по-прежнему намерен активнее вовлекать США. Представители ДНР и ЛНР отмечали: если будут выдвигать все новые и новые условия, то экстренное заседание попросту не состоится. Там считают, что Кравчук инициировал встречу для отвода глаз. На самом деле, по мнению самопровозглашенных республик, Украина дожидается помощи американцев и НАТО. Накануне встреча Трехсторонней контактной группы все же состоялась, но стороны ни о чем не договорились. Владимир Зеленский между тем провел переговоры с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Обсуждали эскалацию конфликта на юго-востоке страны, и президент Украины прямо заявил: "Для Киева вступление в НАТО — единственный путь к окончанию войны в Донбассе". Он уверял, что Украина реформировала армию и оборонный сектор в соответствии с требованиями альянса. "Но Россию одними реформами не остановить. Настоящим сигналом для Москвы станет получение ПДЧ (Плана действий по членству в альянсе. — Прим. ред.)", — заключил Зеленский. Столтенберг ограничился словами поддержки. Он пообещал чаще привлекать Киев к военным учениям НАТО и тем самым улучшать потенциал украинских военных. На вопрос, когда Украина получит ПДЧ, генсек не ответил. Но это не остановило Зеленского, он призвал на помощь премьер-министров Великобритании и Канады — Бориса Джонсона и Джастина Трюдо. Но и те ответили уклончиво. Дискуссия о вступлении Украины в НАТО не обошла стороной и Америку. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки высказалась прямолинейно: "США поддерживают Украину, но решение о вступлении в НАТО находится в компетенции руководства альянса". Перспективы оценили и в Москве. "Сомневаемся, что это поможет Украине справиться с внутренней проблемой. Скорее — усугубит ситуацию", — пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Сомнительный мир"Апелляция к НАТО — это попытка Зеленского не только заручиться поддержкой Запада. Киев рассчитывает, что после получения ПДЧ Североатлантический альянс и США подключатся к донбасскому урегулированию, а в перспективе помогут пересмотреть Минские соглашения 2015 года. Стратегическая цель Киева — через НАТО продолжить политику сдерживания России", — полагает украинский эксперт, автор Московского центра Карнеги Константин Скоркин. Политолог напоминает, что прошлым летом Украина стала партнером НАТО с расширенными возможностями. Но это не приблизило Киев к вступлению в альянс. "Украинская армия обязалась чаще участвовать в военных учениях и кампаниях блока, взамен получила доступ к новым технологиям", — поясняет Скоркин. Еще одно препятствие для вступления Украины в НАТО эксперт видит в позиции Вашингтона: "Нестабильность в Донбассе американцы рассматривают как инструмент давления на Россию и укрепления собственных позиций не только на Украине, но во всей Восточной Европе". Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов обращает внимание на то, что с начала кризиса на Донбассе американцы рассматривали эту проблему как преимущественно европейскую. Это позволяло им снять с себя бремя ответственности за развитие конфликта и переложить на союзников. "Вашингтон имел опосредованное влияние на донбасское урегулирование. Переговоры с Киевом или Москвой вели на двусторонней основе. Пример тому — диалог в формате спецпредставителей США и России: Виктории Нуланд и Владислава Суркова. Этого было достаточно, чтобы высказывать мнения, критиковать Минские соглашения, но не связывать себя обязательствами", — объясняет Кортунов. Политолог считает, что призывы Зеленского ускорить вступление Украины в НАТО не найдут отклика в США. "Членство в альянсе означает, что на страну-участника распространяется статья пятая — о коллективной безопасности. Но Запад не готов воевать из-за Донбасса на стороне Киева. Тем более очевидно, что Москва встанет на защиту ДНР и ЛНР. Поддержка американцев ограничится новыми антироссийскими санкциями, давлением международных организаций", — полагает Кортунов. Затяжной конфликт в Донбассе может быть выгоден американцам, не исключает он. "Для администрации Байдена это дополнительная возможность надавить на Москву и создать проблемы лично для президента Путина. Тем более за поддержание такой напряженности им не приходится платить слишком высокую цену. За семь лет конфликта американцы переложили на ЕС и основные финансовые расходы на поддержку Украины", — отмечает Кортунов. Эксперты сходятся во мнении: если геополитические интересы участников урегулирования на Донбассе перевесят миротворчество, то итоги окажутся непредсказуемыми. При таком сценарии возможно прямое столкновение конфликтующих сторон. Его последствия будут серьезными для всей архитектуры европейской безопасности.

https://ria.ru/20210403/donbass-1603981803.html

https://ria.ru/20210325/evroortimisty-1602693767.html

https://ria.ru/20210217/nato-1597739313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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