https://ria.ru/20210408/tank-1727293831.html

В воинской части в Дагестане загорелся танк

В воинской части в Дагестане загорелся танк

Танк загорелся в воинской части в Дагестане, он потушен, никто не пострадал, сообщает пресс-служба Южного военного округа. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T01:59

2021-04-08T01:59

2021-04-08T01:59

буйнакский район

россия

республика дагестан

происшествия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Танк загорелся в воинской части в Дагестане, он потушен, никто не пострадал, сообщает пресс-служба Южного военного округа."Седьмого апреля 2021 года около 23:00 на открытой стоянке воинской части в Буйнакском районе Республики Дагестан произошло возгорание танка. Пожарными расчетами возгорание машины было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210408/pozhar-1727293484.html

буйнакский район

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

буйнакский район, россия, республика дагестан, происшествия