https://ria.ru/20210408/tank-1727293831.html
В воинской части в Дагестане загорелся танк
В воинской части в Дагестане загорелся танк
Танк загорелся в воинской части в Дагестане, он потушен, никто не пострадал, сообщает пресс-служба Южного военного округа. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T01:59
2021-04-08T01:59
2021-04-08T01:59
буйнакский район
россия
республика дагестан
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e52629005db78508dd2b03461632ba8a.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Танк загорелся в воинской части в Дагестане, он потушен, никто не пострадал, сообщает пресс-служба Южного военного округа."Седьмого апреля 2021 года около 23:00 на открытой стоянке воинской части в Буйнакском районе Республики Дагестан произошло возгорание танка. Пожарными расчетами возгорание машины было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210408/pozhar-1727293484.html
буйнакский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51075e37b930dc86b0bd2baa70f84a3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
буйнакский район, россия, республика дагестан, происшествия