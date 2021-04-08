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Глава "Альянса врачей"* не явилась в суд
Глава "Альянса врачей"* не явилась в суд
Глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева не приехала в Петушинский районный суд Владимирской области, который должен был рассмотреть административное дело... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T14:35
2021-04-08T14:35
россия
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
покров
происшествия
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ПЕТУШКИ (Владимирская обл.), 8 апр - РИА Новости. Глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева не приехала в Петушинский районный суд Владимирской области, который должен был рассмотреть административное дело против нее, заседание перенесено на 12 апреля, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщалось ранее, Васильевой и нескольким другим участникам акции, прошедшей во вторник близ колонии в Покрове, где отбывает наказание Алексей Навальный, вменяется часть 3 статьи 20.2.2 КоАП РФ ("Организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, совершенные на территориях, непосредственно прилегающих к объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности").Васильевой грозит штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы или до 20 суток ареста.Кроме того, учитывая, что Васильева сейчас находится под следствием по уголовному делу, ей может грозить ужесточение меры пресечения с "запрета определенных действий" на домашний арест, отмечал ее адвокат Леонид Головко.Васильева вместе с людьми в белых халатах приехала к колонии в минувший вторник и была задержана после того, как полиция призвала собравшихся разойтись, поскольку они мешали работе исправительного учреждения и проезду транспорта. Среди задержанных оказались журналисты CNN, но последние вскоре были опущены. Всего же на месте были несколько десятков сотрудников федеральных и региональных СМИ.Васильева вместе с рядом других соратников Навального проходит по уголовному делу о нарушении санитарных норм на несогласованной акции в Москве. Следствие считает, что из-за их призывов люди массово вышли на незаконный митинг, что могло спровоцировать рост заболеваемости COVID-19.Навальный ранее написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.*Организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html
https://ria.ru/20210406/golodovka-1604339426.html
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россия, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, покров, происшествия

Глава "Альянса врачей"* не явилась в суд

14:35 08.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЛидер "Альянса врачей" Анастасия Васильева у исправительной колонии № 2 в городе Покрове Владимирской области
Лидер Альянса врачей Анастасия Васильева у исправительной колонии № 2 в городе Покрове Владимирской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ПЕТУШКИ (Владимирская обл.), 8 апр - РИА Новости. Глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева не приехала в Петушинский районный суд Владимирской области, который должен был рассмотреть административное дело против нее, заседание перенесено на 12 апреля, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщалось ранее, Васильевой и нескольким другим участникам акции, прошедшей во вторник близ колонии в Покрове, где отбывает наказание Алексей Навальный, вменяется часть 3 статьи 20.2.2 КоАП РФ ("Организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, совершенные на территориях, непосредственно прилегающих к объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности").

"Заседание отложено на 14 часов 12 апреля", - сказала судья.

Васильевой грозит штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы или до 20 суток ареста.
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Кроме того, учитывая, что Васильева сейчас находится под следствием по уголовному делу, ей может грозить ужесточение меры пресечения с "запрета определенных действий" на домашний арест, отмечал ее адвокат Леонид Головко.
Васильева вместе с людьми в белых халатах приехала к колонии в минувший вторник и была задержана после того, как полиция призвала собравшихся разойтись, поскольку они мешали работе исправительного учреждения и проезду транспорта. Среди задержанных оказались журналисты CNN, но последние вскоре были опущены. Всего же на месте были несколько десятков сотрудников федеральных и региональных СМИ.
Васильева вместе с рядом других соратников Навального проходит по уголовному делу о нарушении санитарных норм на несогласованной акции в Москве. Следствие считает, что из-за их призывов люди массово вышли на незаконный митинг, что могло спровоцировать рост заболеваемости COVID-19.
Навальный ранее написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.
*Организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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РоссияАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваПокровПроисшествия
 
 
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