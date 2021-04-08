https://ria.ru/20210408/skulptury-1727405440.html

В Эрмитаже рассказали, кто подал жалобу на обнаженные скульптуры

В Эрмитаже рассказали, кто подал жалобу на обнаженные скульптуры

В Государственном Эрмитаже рассказали, от кого поступила жалоба о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T16:51

2021-04-08T16:51

2021-04-08T17:33

культура

россия

государственный эрмитаж

михаил пиотровский

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. В Государственном Эрмитаже рассказали, от кого поступила жалоба о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей.Ранее директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что музей получил официальную жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей.Летом 2016 года в Петербурге разгорелся скандал вокруг копии статуи Давида, которую выставили на улице организаторы выставки "Микеланджело. Сотворение мира". После жалобы на наготу статуи, которая поступила в адрес детского омбудсмена от одной из местных жительниц, среди горожан прошел опрос о том, стоит ли подобрать ей одежду. В результате статуя осталась в первозданном виде.

https://ria.ru/20210408/ermitazh-1727390763.html

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2021

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россия, государственный эрмитаж, михаил пиотровский, санкт-петербург