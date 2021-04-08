В Эрмитаже рассказали, кто подал жалобу на обнаженные скульптуры
16:51 08.04.2021 (обновлено: 17:33 08.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДень траура по погибшим в авиакатастрофе, произошедшей в Египте
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. В Государственном Эрмитаже рассказали, от кого поступила жалоба о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей.
Ранее директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что музей получил официальную жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей.
"Жалоба поступила от частного лица – гражданина Российской Федерации. Она поступила в администрацию города, и, поскольку там упоминается Эрмитаж, соответственно, она была перенаправлена в музей", - сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Летом 2016 года в Петербурге разгорелся скандал вокруг копии статуи Давида, которую выставили на улице организаторы выставки "Микеланджело. Сотворение мира". После жалобы на наготу статуи, которая поступила в адрес детского омбудсмена от одной из местных жительниц, среди горожан прошел опрос о том, стоит ли подобрать ей одежду. В результате статуя осталась в первозданном виде.