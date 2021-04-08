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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210408/skulptury-1727405440.html
В Эрмитаже рассказали, кто подал жалобу на обнаженные скульптуры
В Эрмитаже рассказали, кто подал жалобу на обнаженные скульптуры
В Государственном Эрмитаже рассказали, от кого поступила жалоба о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T16:51
2021-04-08T17:33
культура
россия
государственный эрмитаж
михаил пиотровский
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. В Государственном Эрмитаже рассказали, от кого поступила жалоба о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей.Ранее директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что музей получил официальную жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей.Летом 2016 года в Петербурге разгорелся скандал вокруг копии статуи Давида, которую выставили на улице организаторы выставки "Микеланджело. Сотворение мира". После жалобы на наготу статуи, которая поступила в адрес детского омбудсмена от одной из местных жительниц, среди горожан прошел опрос о том, стоит ли подобрать ей одежду. В результате статуя осталась в первозданном виде.
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россия, государственный эрмитаж, михаил пиотровский, санкт-петербург

В Эрмитаже рассказали, кто подал жалобу на обнаженные скульптуры

16:51 08.04.2021 (обновлено: 17:33 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДень траура по погибшим в авиакатастрофе, произошедшей в Египте
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© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. В Государственном Эрмитаже рассказали, от кого поступила жалоба о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей.
Ранее директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что музей получил официальную жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей.
"Жалоба поступила от частного лица – гражданина Российской Федерации. Она поступила в администрацию города, и, поскольку там упоминается Эрмитаж, соответственно, она была перенаправлена в музей", - сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Летом 2016 года в Петербурге разгорелся скандал вокруг копии статуи Давида, которую выставили на улице организаторы выставки "Микеланджело. Сотворение мира". После жалобы на наготу статуи, которая поступила в адрес детского омбудсмена от одной из местных жительниц, среди горожан прошел опрос о том, стоит ли подобрать ей одежду. В результате статуя осталась в первозданном виде.
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КультураРоссияГосударственный ЭрмитажМихаил ПиотровскийСанкт-Петербург
 
 
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