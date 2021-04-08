https://ria.ru/20210408/semenovich-1727241336.html

Семенович показала архивное видео, на котором ее трудно узнать

Семенович показала архивное видео, на котором ее трудно узнать

Певица и бывшая фигуристка Анна Семенович разместила в Instagram архивное видео выступления в паре с Романом Костомаровым на Чемпионате Европы по фигурному... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T02:00

2021-04-08T02:00

2021-04-08T02:00

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Певица и бывшая фигуристка Анна Семенович разместила в Instagram архивное видео выступления в паре с Романом Костомаровым на Чемпионате Европы по фигурному катанию 2000 года.По словам Семенович, тогда она даже не могла подумать, что буквально через пару лет станет солисткой поп-группы "Блестящие", а фигурное катание оставит.В комментариях не обошлось без едких комментариев тех, кого по-прежнему волнует вопрос, "когда начала расти ее грудь", но большинство восхитилось и самим выступлением, и красотой Анны.Тогда блондинка Семенович была худенькой и с темным цветом волос, так что некоторые пользователи не сразу поняли, что на кадрах — она, а кто-то и вовсе не знал о спортивном прошлом популярной певицы и телеведущей.По мнению одной из подписчиц, Анна и сейчас красавица, но сбросить лишний вес ей бы не помешало.

https://ria.ru/20210316/semenovich-1601345760.html

европа

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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спорт, роман костомаров, европа, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, анна семенович, фигурное катание