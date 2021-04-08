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Семенович показала архивное видео, на котором ее трудно узнать
Семенович показала архивное видео, на котором ее трудно узнать
Певица и бывшая фигуристка Анна Семенович разместила в Instagram архивное видео выступления в паре с Романом Костомаровым на Чемпионате Европы по фигурному... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T02:00
2021-04-08T02:00
2021-04-08T02:00
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Певица и бывшая фигуристка Анна Семенович разместила в Instagram архивное видео выступления в паре с Романом Костомаровым на Чемпионате Европы по фигурному катанию 2000 года.По словам Семенович, тогда она даже не могла подумать, что буквально через пару лет станет солисткой поп-группы "Блестящие", а фигурное катание оставит.В комментариях не обошлось без едких комментариев тех, кого по-прежнему волнует вопрос, "когда начала расти ее грудь", но большинство восхитилось и самим выступлением, и красотой Анны.Тогда блондинка Семенович была худенькой и с темным цветом волос, так что некоторые пользователи не сразу поняли, что на кадрах — она, а кто-то и вовсе не знал о спортивном прошлом популярной певицы и телеведущей.По мнению одной из подписчиц, Анна и сейчас красавица, но сбросить лишний вес ей бы не помешало.
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спорт, роман костомаров, европа, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, анна семенович, фигурное катание
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Певица и бывшая фигуристка Анна Семенович разместила в Instagram архивное видео выступления в паре с Романом Костомаровым на Чемпионате Европы по фигурному катанию 2000 года.
По словам Семенович, тогда она даже не могла подумать, что буквально через пару лет станет солисткой поп-группы "Блестящие", а фигурное катание оставит.
"Я даже не могла подумать, что буду выступать в Кремле и Олимпийском, но не как фигуристка, а как певица. Жизнь иногда делает резкие повороты, но это так интересно. Любимые, никогда не сдавайтесь, идите за своей мечтой, и судьба удивит вас однажды", — написала артистка.
В комментариях не обошлось без едких комментариев тех, кого по-прежнему волнует вопрос, "когда начала расти ее грудь", но большинство восхитилось и самим выступлением, и красотой Анны.
Тогда блондинка Семенович была худенькой и с темным цветом волос, так что некоторые пользователи не сразу поняли, что на кадрах — она, а кто-то и вовсе не знал о спортивном прошлом популярной певицы и телеведущей.
"Это вы?", "Такая худенькая, чувственная и грациозная — красотка просто", "Прекрасное и темпераментное выступление", "Талантливый человек талантлив во всем", — пишут поклонники.
По мнению одной из подписчиц, Анна и сейчас красавица, но сбросить лишний вес ей бы не помешало.
"Знаете, я очень довольна своей фигурой сейчас. Тогда я ничего не ела и всегда была голодной. В итоге испортила себе желудок", — ответила ей Семенович.