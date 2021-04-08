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Диетолог рассказала, чем опасен избыток сахара и трансжиров в организме
Диетолог рассказала, чем опасен избыток сахара и трансжиров в организме
Избыток сахара и трансжиров может привести к болезни Альцгеймера, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T03:21
2021-04-08T03:21
2021-04-08T03:21
россия
антонина стародубова
москва
общество
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Избыток сахара и трансжиров может привести к болезни Альцгеймера, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.По словам врача, для ментального здоровья человека здоровое питание имеет большое значение."Если нарушено питание, например, избыток сахара, трансжиров приводит к повышению хронических воспалительных процессов в организме, что повышает риск развития возрастного снижения памяти, "мнестико-интеллектуального дефицита". Оптимальное питание, ограничение сахара, трансжиров, наоборот снижает данные риски. Свежие сезонные ягоды, фрукты - источники антиоксидантов и флавоноидов, которые могут способствовать снижению риска развития деменции, болезни Альцгеймера. Полиненасыщенные жирные кислоты в составе жирных сортов рыбы, орехов могут снизить риск развития когнитивного дефицита", - рассказала Стародубова.
https://ria.ru/20210406/sladkoe-1604378557.html
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости.
Избыток сахара и трансжиров может привести к болезни Альцгеймера, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова
.
По словам врача, для ментального здоровья человека здоровое питание имеет большое значение.
"Если нарушено питание, например, избыток сахара, трансжиров приводит к повышению хронических воспалительных процессов в организме, что повышает риск развития возрастного снижения памяти, "мнестико-интеллектуального дефицита". Оптимальное питание, ограничение сахара, трансжиров, наоборот снижает данные риски. Свежие сезонные ягоды, фрукты - источники антиоксидантов и флавоноидов, которые могут способствовать снижению риска развития деменции, болезни Альцгеймера. Полиненасыщенные жирные кислоты в составе жирных сортов рыбы, орехов могут снизить риск развития когнитивного дефицита", - рассказала Стародубова.