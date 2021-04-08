https://ria.ru/20210408/safronov-1604408642.html

Биография Никаса Сафронова

Биография Никаса Сафронова

Российский художник Николай (Никас) Степанович Сафронов родился 8 апреля 1956 года в Ульяновске. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T03:43

2021-04-08T03:43

2021-04-08T03:43

ульяновск

никас сафронов

справки

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Российский художник Николай (Никас) Степанович Сафронов родился 8 апреля 1956 года в Ульяновске. Его мать происходила из литовского города Паневежиса. Отец был военнослужащим. У художника четыре старших брата и младшая сестра.Окончив восемь классов ульяновской средней школы, Сафронов поступил в Одесское мореходное училище, где проучился год.В 1973-1975 годах он учился по классу живописи в Художественном училище имени М.Б. Грекова в Ростове-на-Дону.Во время учебы работал в Ростовском ТЮЗе художником-бутафором, подрабатывал сторожем, дворником и грузчиком.В 1975 году был призван на срочную службу в Вооруженные силы СССР.Демобилизовавшись, Сафронов уехал в Литву, сначала в родной город матери Паневежис, где некоторое время работал художником в театре под руководством Донатаса Баниониса, потом – в Вильнюс.В 1978-1982 годах учился в Вильнюсском художественном институте (ныне академия) по классу дизайна.В 1983 году Никас Сафронов переехал в Москву.Окончил Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова по классу живописи.Первая персональная выставка Никаса Сафронова прошла в 1978 году в Паневежисе. В том же году одна из его картин вошла в число двух отобранных на Международную художественную выставку в Париж, в Центр Помпиду.В 1980 году состоялась персональная выставка художника в Вильнюсе.В 1985 году Сафронов принял участие в Международной художественной эротической выставке в Токио (Япония), в 1986 году – в Международной художественной эротической выставке в Милане (Италия), 1987 году – во Франции, в 1988 году – в Канаде.В конце 1980-х годов Сафронов работал за рубежом. В 1990 году его картины вошли в изданный во Франции альбом "Эротические фантазии" десяти ведущих художников мира, работающих в стиле "ню".Широкую известность художнику принесли серии психологических портретов современников. Свои идеи Сафронов обобщил в созданном им собственном направлении Dream Vision.Большинство картин художника находится в частных собраниях в России и за рубежом, а также в музеях Западной Европы и Америки. Среди их владельцев – актеры Софи Лорен, Жерар Депардье, Дайана Росс, оперная певица Монтсеррат Кабалье, экс-президент СССР Михаил Горбачев, режиссер Никита Михалков и другие.Персональные выставки Сафронова проходят в различных городах России и за рубежом.В 2018 году Сафронов представил свою биографию "Кино для взрослых", написанную совместно с писательницей Наталией Ивановой. В 2019 году Валентин Гафт и Никас Сафронов выпустили совместную книгу "Отражения". В 2021 году вышла книга "Я и Ты" – уникальное авторское издание, представляющее собой сборник стихов Валентина Гафта и картин Никаса Сафронова. Сафронов сыграл свыше 10 ролей в кино. В 2003 году он снялся в роли художника в сериале "Замыслил я побег". Затем он принял участие в съемках сериалов "Молоды и счастливы" (2005), "Примадонна" (2005), "Рублевка Live" (2005), "Сыщики-4" (2005), "Последний секрет мастера" (2010), а также фильмов "Дневной Дозор" (2005), "Театр Луны, или Космическая дурочка 13:28" (2007), "Любовь-морковь-2" (2008). Среди киноработ последних лет – роли в комедии "Залетчики" (2014), сериалах "Кураж" (2014), "Тайный город-3" (2014), "Мертвые души" (2020).В 2019 году он сыграл иконописца в историческом фильме "Ганза. Путь навстречу", премьера которого состоялась в Пскове на первом Международном кинофестивале "Западные ворота". Никас Сафронов – заслуженный художник РФ (2013). Академик Российской академии художеств.Народный художник Дагестана (2017). Профессор и член попечительского совета Ульяновского государственного университета.Почетный гражданин города Ульяновска. Его имя носит школа номер 65 города Ульяновска. Почетный член Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенева.Среди наград Сафронова – общественные ордена Святого Константина Великого, Святого Станислава, Святой Анны II степени, "Русь державная", "За служение искусству". Сафронов был удостоен званий "Человек года" Американского биографического института (2000),"Креатор" и "Человек года" в номинации "Культура" Русского биографического института (2002), а также премии "Персона года" (2008).Сафронов был дважды награжден медалями Российской академии художеств (2011, 2015).В 2018 году удостоен медали "За общественное служение Союзному государству". Художник был дважды официально женат. От второго брака у него есть сын Стефано (1992 года рождения). Внебрачные сыновья – Лука Затравкин (ныне Сафронов, 1990 года рождения) и Ландин (1999 года рождения). По словам Никаса Сафронова, его состояние оценивается в свыше 10 миллионов долларов, без учета стоимости картин и квартиры в центре Москвы площадью 1,2 тысячи квадратных метров. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ульяновск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульяновск, никас сафронов, справки