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Шоубиз
https://ria.ru/20210403/safronov-1604008282.html
Никас Сафронов рассказал, чего ему стоила квартира с видом на Кремль
Никас Сафронов рассказал, чего ему стоила квартира с видом на Кремль
Художник Никас Сафронов в беседе с изданием Teleprogramma.pro рассказал о своей роскошной квартире в центре Москвы и назвал сумму, которой исчисляется его... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T02:30
2021-04-03T02:30
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недвижимость
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Художник Никас Сафронов в беседе с изданием Teleprogramma.pro рассказал о своей роскошной квартире в центре Москвы и назвал сумму, которой исчисляется его состояние.Квартира художника обставлена антикварной мебелью, в ней есть камин и библиотека. По соседству с Никасом Сафроновым живут многие известные личности. Среди них, например, режиссер и актер Федор Бондарчук. Также 64-летний художник откровенно ответил на вопрос о его состоянии.Кроме того, у Сафронова есть гараж в соседнем доме и квартира в Турции, с которой, по его словам, пришлось "помучиться".
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стиль жизни, недвижимость, картины, федор бондарчук, москва, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, никас сафронов

Никас Сафронов рассказал, чего ему стоила квартира с видом на Кремль

02:30 03.04.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкХудожник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке "Nextproekt"
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Художник Никас Сафронов в беседе с изданием Teleprogramma.pro рассказал о своей роскошной квартире в центре Москвы и назвал сумму, которой исчисляется его состояние.

"С моего балкона был потрясающий вид на Кремль, а после сосед его перегородил. Я смог выкупить его половину, потом еще коммерческие площади. Сейчас у меня три этажа, где-то 1,2 тысячи квадратных метров. Почти 11 лет я делал ремонт", — признался Сафронов, добавив, что все было сделано законно и официально.

Квартира художника обставлена антикварной мебелью, в ней есть камин и библиотека. По соседству с Никасом Сафроновым живут многие известные личности. Среди них, например, режиссер и актер Федор Бондарчук.
Также 64-летний художник откровенно ответил на вопрос о его состоянии.
"Больше 10 миллионов долларов. Но я не оцениваю свои картины, квартиру. Она, наверно стоит миллионов 20, не меньше", — признался он.
Кроме того, у Сафронова есть гараж в соседнем доме и квартира в Турции, с которой, по его словам, пришлось "помучиться".
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ШоубизСтиль жизниНедвижимостькартиныФедор БондарчукМоскваШоу-бизнесЗнаменитостизвездыНикас Сафронов
 
 
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