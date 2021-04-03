https://ria.ru/20210403/safronov-1604008282.html

Никас Сафронов рассказал, чего ему стоила квартира с видом на Кремль

Никас Сафронов рассказал, чего ему стоила квартира с видом на Кремль

Художник Никас Сафронов в беседе с изданием Teleprogramma.pro рассказал о своей роскошной квартире в центре Москвы и назвал сумму, которой исчисляется его... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T02:30

2021-04-03T02:30

2021-04-03T02:30

стиль жизни

недвижимость

картины

федор бондарчук

москва

шоубиз

шоу-бизнес

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звезды

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Художник Никас Сафронов в беседе с изданием Teleprogramma.pro рассказал о своей роскошной квартире в центре Москвы и назвал сумму, которой исчисляется его состояние.Квартира художника обставлена антикварной мебелью, в ней есть камин и библиотека. По соседству с Никасом Сафроновым живут многие известные личности. Среди них, например, режиссер и актер Федор Бондарчук. Также 64-летний художник откровенно ответил на вопрос о его состоянии.Кроме того, у Сафронова есть гараж в соседнем доме и квартира в Турции, с которой, по его словам, пришлось "помучиться".

https://ria.ru/20200922/zatravkin-1577604165.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, недвижимость, картины, федор бондарчук, москва, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, никас сафронов