Никас Сафронов рассказал, чего ему стоила квартира с видом на Кремль
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкХудожник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке "Nextproekt"
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Художник Никас Сафронов в беседе с изданием Teleprogramma.pro рассказал о своей роскошной квартире в центре Москвы и назвал сумму, которой исчисляется его состояние.
"С моего балкона был потрясающий вид на Кремль, а после сосед его перегородил. Я смог выкупить его половину, потом еще коммерческие площади. Сейчас у меня три этажа, где-то 1,2 тысячи квадратных метров. Почти 11 лет я делал ремонт", — признался Сафронов, добавив, что все было сделано законно и официально.
Квартира художника обставлена антикварной мебелью, в ней есть камин и библиотека. По соседству с Никасом Сафроновым живут многие известные личности. Среди них, например, режиссер и актер Федор Бондарчук.
Также 64-летний художник откровенно ответил на вопрос о его состоянии.
"Больше 10 миллионов долларов. Но я не оцениваю свои картины, квартиру. Она, наверно стоит миллионов 20, не меньше", — признался он.
Кроме того, у Сафронова есть гараж в соседнем доме и квартира в Турции, с которой, по его словам, пришлось "помучиться".
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