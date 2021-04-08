Путин наградил главного уролога Минздрава Пушкаря орденом Пирогова
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении академика РАН, заведующего кафедрой урологии МГМСУ имени Евдокимова Дмитрия Пушкаря орденом Пирогова за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Наградить: орденом Пирогова Пушкаря Дмитрия Юрьевича - заведующего кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова", - говорится в указе.
Дмитрий Пушкарь - главный уролог Минздрава РФ, академик Российской академии наук. Участвовал в разработке уникального российского мобильного хирургического робота, который может ассистировать медикам во время сложнейших операций. Кроме того, Пушкарь участвовал в исследовании российского препарата "Арепливир" для лечения коронавирусной инфекции.