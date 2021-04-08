https://ria.ru/20210408/putin-1727379124.html

Путин наградил главного уролога Минздрава Пушкаря орденом Пирогова

Путин наградил главного уролога Минздрава Пушкаря орденом Пирогова

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении академика РАН, заведующего кафедрой урологии МГМСУ имени Евдокимова Дмитрия Пушкаря орденом Пирогова РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T14:46

2021-04-08T14:46

2021-04-08T14:46

россия

дмитрий пушкарь

российская академия наук

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603632968_198:0:3061:1610_1920x0_80_0_0_006e63f8bd13214907f1707342eae6a1.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении академика РАН, заведующего кафедрой урологии МГМСУ имени Евдокимова Дмитрия Пушкаря орденом Пирогова за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Дмитрий Пушкарь - главный уролог Минздрава РФ, академик Российской академии наук. Участвовал в разработке уникального российского мобильного хирургического робота, который может ассистировать медикам во время сложнейших операций. Кроме того, Пушкарь участвовал в исследовании российского препарата "Арепливир" для лечения коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20210315/nagrada-1601393905.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий пушкарь, российская академия наук, владимир путин, общество