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Путин и Меркель обсудили ситуацию с Навальным
Путин и Меркель обсудили ситуацию с Навальным
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию с блогером Алексеем Навальным, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T14:33
2021-04-08T14:41
россия
ив роше
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
берлин (город)
алексей навальный
ангела меркель
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию с блогером Алексеем Навальным, сообщает пресс-служба Кремля.Алексея Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Россия тогда направляла Германии запросы о правовой помощи, но ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
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россия, ив роше, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, берлин (город), алексей навальный, ангела меркель, владимир путин, в мире

Путин и Меркель обсудили ситуацию с Навальным

14:33 08.04.2021 (обновлено: 14:41 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию с блогером Алексеем Навальным, сообщает пресс-служба Кремля.
"В связи с проявленным федеральным канцлером интересом затронута ситуация с Навальным", - говорится в сообщении.
Алексея Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.
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В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Россия тогда направляла Германии запросы о правовой помощи, но ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
 
РоссияИв РошеФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваБерлин (город)Алексей НавальныйАнгела МеркельВладимир ПутинВ мире
 
 
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