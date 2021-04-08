В Германии обвинили США в ведении войны против "Северного потока — 2"
16:52 08.04.2021 (обновлено: 23:39 08.04.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
БЕРЛИН, 8 апр — РИА Новости. Блокируя строительство "Северного потока — 2", США объявили экономическую войну европейским союзникам, заявил РИА Новости член комитета бундестага по международной политике Вальдемар Гердт.
"Все это в очередной раз обнажает политическую стратегию США под руководством новой команды Байдена — "команды войны" по отношению к конкурирующим экономическим проектам Европы. Это противоречит и собственным интересам США, как страны, и американского бизнеса", — считает политик.
Он напомнил, что в Вашингтоне обсуждают кандидатуру Амоса Хохштейна на пост спецпосланника США на переговорах по прекращению строительства газопровода. По словам Гердта, если назначение этого человека, "причастного к украинскому "Нафтогазу", произойдет, то речь будет прямо идти об "уничтожении конкурента с помощью политических, но не исключено, что и военных мероприятий".
Ранее компания Nord Stream AG 2 сообщила о подозрительной активности военных кораблей, самолетов, вертолетов иностранных государств в районе строительства газопровода в Балтийском море.
"Если мы сейчас не дадим этому должную оценку, это может привести к серьезным мировым проблемам. Пора бы всем консервативно-патриотическим силам объединиться и указать на свое место этой оголтелой политико-военной клике капиталистов американского типа, которые защищают интересы исключительно концернов и мультиглобальных объединений, а не государства и народа", — заключил Гердт.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"