https://ria.ru/20210408/potok-1727405930.html

В Германии обвинили США в ведении войны против "Северного потока — 2"

В Германии обвинили США в ведении войны против "Северного потока — 2"

Блокируя строительство "Северного потока — 2", США объявили экономическую войну европейским союзникам, заявил РИА Новости член комитета бундестага по... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T16:52

2021-04-08T16:52

2021-04-08T23:39

вальдемар гердт

россия

allseas

цены на нефть

северный поток — 2

нафтогаз украины

джо байден

германия

сша

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БЕРЛИН, 8 апр — РИА Новости. Блокируя строительство "Северного потока — 2", США объявили экономическую войну европейским союзникам, заявил РИА Новости член комитета бундестага по международной политике Вальдемар Гердт."Все это в очередной раз обнажает политическую стратегию США под руководством новой команды Байдена — "команды войны" по отношению к конкурирующим экономическим проектам Европы. Это противоречит и собственным интересам США, как страны, и американского бизнеса", — считает политик.Он напомнил, что в Вашингтоне обсуждают кандидатуру Амоса Хохштейна на пост спецпосланника США на переговорах по прекращению строительства газопровода. По словам Гердта, если назначение этого человека, "причастного к украинскому "Нафтогазу", произойдет, то речь будет прямо идти об "уничтожении конкурента с помощью политических, но не исключено, что и военных мероприятий".Ранее компания Nord Stream AG 2 сообщила о подозрительной активности военных кораблей, самолетов, вертолетов иностранных государств в районе строительства газопровода в Балтийском море."Если мы сейчас не дадим этому должную оценку, это может привести к серьезным мировым проблемам. Пора бы всем консервативно-патриотическим силам объединиться и указать на свое место этой оголтелой политико-военной клике капиталистов американского типа, которые защищают интересы исключительно концернов и мультиглобальных объединений, а не государства и народа", — заключил Гердт.

https://ria.ru/20210408/sanktsii-1727344619.html

россия

германия

сша

украина

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