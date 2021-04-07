https://ria.ru/20210407/spetsposlannik-1727272735.html

Politico: США хотят назначить представителя по "Северному потоку — 2"

Politico: США хотят назначить представителя по "Северному потоку — 2"

Белый дом обсуждает назначение спецпосланника США, который возглавил бы переговоры о прекращении строительства газопровода "Северный поток 2", сообщили изданию... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T20:32

2021-04-07T20:32

2021-04-07T22:04

джо байден

северный поток — 2

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Белый дом обсуждает назначение спецпосланника США, который возглавил бы переговоры о прекращении строительства газопровода "Северный поток 2", сообщили изданию Politico официальные лица США.Роль спецпосланника была предложена близкому советнику президента США Джо Байдена, экс-спецпосланнику Госдепа по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну, он пока не принял предложение, сообщили источники изданию.Хохштейн в конце прошлого года ушел с поста в наблюдательном совете украинской компании "Нафтогаз"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2 460 километров: в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров - в водах Германии. Как заявил ранее представитель госдепартамента США, Вашингтон не исключают дальнейших мер против "Северного потока 2".

https://ria.ru/20210405/davlenie-1604242762.html

https://ria.ru/20210401/potok-1603829954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, северный поток — 2, сша, в мире