https://ria.ru/20210408/poezda-1604439921.html
Эксперты рассказали, как изменилась стоимость билетов на праздники
Эксперты рассказали, как изменилась стоимость билетов на праздники
Эксперты выяснили, как изменились цены на железнодорожные билеты на майские праздники в купе и плацкарте по сравнению с 2019 годом, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T07:21
2021-04-08T07:21
2021-04-08T07:21
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Эксперты выяснили, как изменились цены на железнодорожные билеты на майские праздники в купе и плацкарте по сравнению с 2019 годом, сообщает Туту.ру.Аналитики центра сервиса поездок и путешествий сравнили средний чек по пяти самым популярным направлениям. Изучался расширенный период с 1 по 10 мая.Самыми популярными маршрутами для поездки в купе оказались Москва — Санкт-Петербург, Москва — Казань, Москва — Кисловодск, Москва — Сочи и Москва — Петрозаводск. Средние чеки сократились. Так, за путешествие в северную столицу в вагоне купе на майские праздники покупатели пока платят в среднем 1 614 рублей — на 35 процентов меньше, чем два года назад. Билеты из Москвы в Казань, Кисловодск и Сочи подешевели на три-восемь процентов в сравнении с 2019 годом (до 2986, 4425 и 5515 рублей соответственно). На треть снизился средний чек за такую поездку в Петрозаводск: с 3 744 до 2 515 рублей.В сегменте плацкарта наиболее востребованными направлениями на майские стали Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Псков и Волгоград с отправлением из Москвы. Средний чек за путешествие в Северную столицу в плацкартном вагоне с 1 по 10 мая составляет 1 624 рубля — на 13 процентов больше, чем в 2019 году. Билеты в другие города из топ-5 тоже подорожали. Практические не изменилась цена проездных документов в Екатеринбург, средний чек составляет 2546 рублей, что на три процента больше, чем двумя годами ранее. Более, чем на четверть подорожали билеты в Казань – до 2250 рублей (+27 процентов).
https://ria.ru/20210329/poezda-1603276064.html
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Эксперты выяснили, как изменились цены на железнодорожные билеты на майские праздники в купе и плацкарте по сравнению с 2019 годом, сообщает Туту.ру.
Аналитики центра сервиса поездок и путешествий сравнили средний чек по пяти самым популярным направлениям. Изучался расширенный период с 1 по 10 мая.
Самыми популярными маршрутами для поездки в купе оказались Москва — Санкт-Петербург, Москва — Казань, Москва — Кисловодск, Москва — Сочи и Москва — Петрозаводск. Средние чеки сократились. Так, за путешествие в северную столицу в вагоне купе на майские праздники покупатели пока платят в среднем 1 614 рублей — на 35 процентов меньше, чем два года назад.
Билеты из Москвы в Казань, Кисловодск и Сочи подешевели на три-восемь процентов в сравнении с 2019 годом (до 2986, 4425 и 5515 рублей соответственно). На треть снизился средний чек за такую поездку в Петрозаводск: с 3 744 до 2 515 рублей.
В сегменте плацкарта наиболее востребованными направлениями на майские стали Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Псков и Волгоград с отправлением из Москвы. Средний чек за путешествие в Северную столицу в плацкартном вагоне с 1 по 10 мая составляет 1 624 рубля — на 13 процентов больше, чем в 2019 году.
Билеты в другие города из топ-5 тоже подорожали. Практические не изменилась цена проездных документов в Екатеринбург, средний чек составляет 2546 рублей, что на три процента больше, чем двумя годами ранее. Более, чем на четверть подорожали билеты в Казань – до 2250 рублей (+27 процентов).