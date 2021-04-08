https://ria.ru/20210408/platsebo-1727310929.html

В "Векторе" попросили досрочно раскрыть данные о получивших плацебо

В "Векторе" попросили досрочно раскрыть данные о получивших плацебо

Государственный научный центр "Вектор" не раз просил Минздрав досрочно раскрыть данные о том, кто из участников пострегистрационных исследований вакцины... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T09:32

2021-04-08T09:32

2021-04-08T12:04

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

ринат максютов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593867414_164:0:2907:1543_1920x0_80_0_0_a53819e164e685fdeffcc96423df6e0a.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Государственный научный центр "Вектор" не раз просил Минздрав досрочно раскрыть данные о том, кто из участников пострегистрационных исследований вакцины "ЭпиВакКорона" получил препарат, а кто — плацебо, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор центра Ринат Максютов.По словам Максютова, представители "Вектора" провели видеоконференцию с инициативной группой добровольцев и теперь собираются еще раз просить Минздрав о расслеплении данных при подаче промежуточного отчета по результатам пострегистрационных испытаний.При этом директор центра отметил, что число добровольцев в группе плацебо сократили до минимума из-за сложной эпидемиологической ситуации."При проведении клинического исследования первой — второй фазы соотношение вакцины и плацебо было один к одному, а при проведении данного исследования оно составляет три к одному. То есть группа плацебо — это 25 процентов", — сказал Максютов.Он добавил, что предварительные итоги пострегистрационных исследований планируется подвести в конце апреля. "ЭпиВакКорона" — вторая после "Спутника V" зарегистрированная в России вакцина для профилактики COVID-19. Она не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет за счет искусственно синтезированных пептидов. По словам Максютова, вакцина обеспечивает защиту от коронавируса как минимум на год. В Роспотребнадзоре заявляли, что во время испытаний "ЭпиВакКорона" продемонстрировала эффективность и безопасность.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210327/preimuschestva-1603126445.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество