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В "Векторе" попросили досрочно раскрыть данные о получивших плацебо
В "Векторе" попросили досрочно раскрыть данные о получивших плацебо
Государственный научный центр "Вектор" не раз просил Минздрав досрочно раскрыть данные о том, кто из участников пострегистрационных исследований вакцины... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T09:32
2021-04-08T09:32
2021-04-08T12:04
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Государственный научный центр "Вектор" не раз просил Минздрав досрочно раскрыть данные о том, кто из участников пострегистрационных исследований вакцины "ЭпиВакКорона" получил препарат, а кто — плацебо, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор центра Ринат Максютов.По словам Максютова, представители "Вектора" провели видеоконференцию с инициативной группой добровольцев и теперь собираются еще раз просить Минздрав о расслеплении данных при подаче промежуточного отчета по результатам пострегистрационных испытаний.При этом директор центра отметил, что число добровольцев в группе плацебо сократили до минимума из-за сложной эпидемиологической ситуации."При проведении клинического исследования первой — второй фазы соотношение вакцины и плацебо было один к одному, а при проведении данного исследования оно составляет три к одному. То есть группа плацебо — это 25 процентов", — сказал Максютов.Он добавил, что предварительные итоги пострегистрационных исследований планируется подвести в конце апреля. "ЭпиВакКорона" — вторая после "Спутника V" зарегистрированная в России вакцина для профилактики COVID-19. Она не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет за счет искусственно синтезированных пептидов. По словам Максютова, вакцина обеспечивает защиту от коронавируса как минимум на год. В Роспотребнадзоре заявляли, что во время испытаний "ЭпиВакКорона" продемонстрировала эффективность и безопасность.Читайте полный текст интервью >>>
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вакцина "эпиваккорона", ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости.
Государственный научный центр "Вектор" не раз просил Минздрав досрочно раскрыть данные о том, кто из участников пострегистрационных исследований вакцины "ЭпиВакКорона
" получил препарат, а кто — плацебо, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор центра Ринат Максютов
.
"Мы понимаем добровольцев, которые оказались, возможно, не защищены, так как получили плацебо, и признаем всю сложность морально-этической проблемы, которая возникла из-за того, что вакцина поступила в гражданский оборот до окончания проведения пострегистрационных исследований. Это не только российская проблема, с ней сталкиваются и другие страны", — сказал он.
По словам Максютова, представители "Вектора" провели видеоконференцию с инициативной группой добровольцев и теперь собираются еще раз просить Минздрав о расслеплении данных при подаче промежуточного отчета по результатам пострегистрационных испытаний.
При этом директор центра отметил, что число добровольцев в группе плацебо сократили до минимума из-за сложной эпидемиологической ситуации.
"При проведении клинического исследования первой — второй фазы соотношение вакцины и плацебо было один к одному, а при проведении данного исследования оно составляет три к одному. То есть группа плацебо — это 25 процентов", — сказал Максютов.
Он добавил, что предварительные итоги пострегистрационных исследований планируется подвести в конце апреля.
"ЭпиВакКорона" — вторая после "Спутника V" зарегистрированная в России
вакцина для профилактики COVID-19. Она не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет за счет искусственно синтезированных пептидов. По словам Максютова, вакцина обеспечивает защиту от коронавируса как минимум на год. В Роспотребнадзоре заявляли, что во время испытаний "ЭпиВакКорона" продемонстрировала эффективность и безопасность.