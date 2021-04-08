https://ria.ru/20210408/vaktsina-1727330302.html

Ринат Максютов: COVID-19 может стать более легкой сезонной болезнью

Ринат Максютов: COVID-19 может стать более легкой сезонной болезнью

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов в интервью РИА Новости рассказал о... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T12:00

2021-04-08T12:00

2021-04-08T12:00

вакцина "эпиваккорона"

ринат максютов

коронавирус в россии

россия

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

интервью

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Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов в интервью РИА Новости рассказал о планах по производству вакцины "ЭпиВакКорона", о добровольцах, участвующих в испытаниях вакцины в рамках пострегистрационных испытаний, и о том, когда планируется завершить исследования препарата, а также когда вакцина будет доступна для детей, и как быстро получится ее обновить в случае мутации коронавируса. Беседовала Людмила Белоножко.– Ринат Амирович, сколько доз вакцины "ЭпиВакКороны" сейчас производится в месяц, и на какой объем производства планируется выйти к лету?– В настоящее время вакцина "ЭпиВакКорона" выпускается на двух площадках: в центре "Вектор" и в компании "Вектор-БиАльгам", которая является нашим индустриальным партнером. В 2021 году за февраль и март нами было совместно произведено более 1 миллиона 200 тысяч доз вакцины, что соответствует 600 тысячам полных комплектов. С помощью наших индустриальных партнеров "ЭпиВак", "Вектор-БиАльгам" и "Герофарм" мы рассчитываем значительно нарастить темпы выпуска вакцины и к лету выйти на объем производства в пять миллионов доз в месяц. Вакцина "ЭпиВакКорона" является однокомпонентной, вводится двукратно с интервалом 21 день.– А сколько россиян уже привиты "ЭпиВакКороной" и сколько всего планируется привить в этом году?– Сейчас привито немногим более 20 тысяч россиян, до конца года планируется охватить не менее пяти миллионов человек. Как раз, когда мы с вами беседуем, более чем в 40 субъектов Российской Федерации направляется свыше 230 тысяч комплектов вакцины. Иными словами, начинается действительно массовая вакцинация.– Если "ЭпиВакКорона" начинает поступать для массовой вакцинации, значит скоро у медиков появится возможность выбирать вакцину. Кому бы вы рекомендовали "ЭпиВакКорону" и в каких случаях?– Мне кажется, не должна стоять задача выбора вакцин. Все вакцины, зарегистрированные в Российской Федерации, эффективны и безопасны. Если, например, пациент приходит в поликлинику и хочет привиться от гриппа, он не выбирает вакцину, а ведь для производства средств профилактики гриппа тоже используются разные технологии. Такое же отношение должно быть и к вакцинам против коронавируса. При этом не следует забывать о роли врача, отвечающего за назначение вакцины. При наличии некоторых заболеваний или противопоказаний, например, при аллергической реакции на ту или иную вакцину, врач должен помочь с подбором наиболее подходящего пациенту препарата.– А что показывают предварительные результаты пострегистрационных исследований вакцины, какова ее эффективность, сколько добровольцев привиты, сколько получили плацебо, и много ли уже заболевших?– Среди добровольцев первой-второй фазы клинических исследований была показана очень высокая иммунологическая эффективность. Что это значит? У всех добровольцев первой-второй фазы клинических исследований, получивших вакцинный препарат, появились вирус-специфические и вируснейтрализующие антитела к новому коронавирусу. Это были люди, не имеющие проблем со здоровьем, они проживали во время проведения исследования в стационарных условиях – по сути, в идеальных. При проведении пострегистрационных клинических исследований среди возрастной категории старше 60 лет на 42 день после первой вакцинации мы обнаружили антитела у 94% вакцинированных добровольцев и у 77% – вируснейтрализующие антитела.Наряду с иммунологической эффективностью принято рассматривать эпидемиологическую эффективность, то есть способность вакцины предотвращать развитие заболевания, препятствовать тяжелому протеканию заболевания. В настоящее время для выяснения этого показателя проводятся расширенные пострегистрационные исследования среди трех тысяч добровольцев. Часть из них, и, надо заметить, большая – 75% – получила вакцину, а меньшая – 25% – плацебо. Это делается для того, чтобы по окончанию пострегистрационных исследований можно было сравнить эти группы и посмотреть, насколько часто люди заболевали в группе, получившей вакцину, и в группе, получившей плацебо. По разнице как раз и будет определено, какова эпидемиологическая эффективность. В конце апреля по всем восьми центрам, где проводятся пострегистрационные исследования, будут подведены предварительные итоги. А до этого времени говорить о конкретных цифрах преждевременно.– Все три тысячи добровольцев уже привиты?– Да, у всех прошел 42-й день, то есть тот момент, когда мы сможем представить в Минздрав отчет, содержащий предварительные результаты. Общая продолжительность наблюдения за добровольцами будет составлять 180 дней.– К вам поступают жалобы от добровольцев, которые участвуют в пострегистрационных испытаниях. Может, планируется провести с ними какую-то встречу, разъяснить правила испытаний?– Мы понимаем добровольцев, которые оказались, возможно, не защищены, так как получили плацебо, и признаем всю сложность морально-этической проблемы, которая возникла из-за того, что вакцина поступила в гражданский оборот до окончания проведения пострегистрационных исследований. Это не только российская проблема, с ней сталкиваются и другие страны. "Вектор" неоднократно обращался в Минздрав России с просьбой рассмотреть возможность досрочного "расслепления", то есть рассказать людям, чем они были привиты.Хочу также заметить, что, учитывая непростую эпидемиологическую обстановку, мы сократили до минимума, который нам разрешил регулятор, количество добровольцев в группе плацебо. При проведении клинического исследования первой-второй фазы соотношение вакцины и плацебо было один к одному, а при проведении данного исследования оно составляет три к одному. То есть группа плацебо – это 25%. Понимая всю важность проблемы и тревогу добровольцев, мы встретились с инициативной группой в режиме видеоконференции и планируем еще раз обратиться с просьбой о "расслеплении" в Минздрав России при подаче промежуточного отчета по результатам пострегистрационных клинических исследований.– А вообще правилами исследования не запрещено добровольцам сдавать тесты на антитела и узнавать заранее, что им ввели – вакцину или плацебо?– Запрещено. Все добровольцы подписывают добровольное информированное согласие, где рассказано, в том числе и то, что они не будут знать, чем привиты. Но раньше таких ситуаций не возникало, то есть такие исследования не проводились параллельно с гражданской вакцинацией. Из-за пандемии сложилась данная беспрецедентная ситуация.– Это не скажется на качестве исследований?– На качестве исследований это скажется, только если добровольцы будут выходить из исследования и прививаться вакциной в рамках гражданской вакцинации. Но предварительные данные уже практически собраны. Я думаю, нужно дождаться подведения итогов и еще раз обратиться к регулятору.– Когда планируется завершить пострегистрационные исследования?– В конце лета 2021 года.– Известно уже, когда и где будут опубликованы результаты пострегистрационных исследований?– Пока мы журнал не выбирали, но, конечно, это будет рецензируемый журнал, входящий в международную базу данных. Однако опубликованы результаты будут не раньше, чем мы подведем хотя бы предварительные итоги.– Не появилось ли каких-то новых нежелательных реакций на вакцину у тех, кого уже привили?– Нет, вакцина легко переносилась, она практически не вызывает побочных эффектов. Новых нежелательных реакций, кроме описанных в инструкции (кратковременной болезненности в месте укола, небольшого повышения температуры), не выявлено.– Планируется ли подавать заявки на регистрацию вакцины в других странах, в каких именно и когда?– Мы планируем это сделать. Интерес к нашей вакцине, безусловно, есть. Со стороны зарубежных организаций и ведомств мы получили более 60 предложений. Но приоритетом для нас остается удовлетворение спроса на российском рынке и обеспечение защиты наших граждан.– По срокам пока сложно сказать?– Мы этим занимаемся, но сроков пока нет. Такая задача в планах есть, интерес есть, спрос есть.– Как долго может сохраняться иммунитет, в том числе клеточный, после вакцинации "ЭпиВакКороной", и как планируется проверить срок и защиту, которую дает вакцина?– Мы ожидаем, что вакцина будет защищать в течение года. В пользу этого говорят, во-первых, наши наблюдения за добровольцами, участвующими в I-II фазе клинических исследований – им еще предстоят последние визиты, в том числе и для того, чтобы посмотреть сохранение антител через 9 месяцев. Также мы продолжаем наблюдения за привитыми обезьянами – прошлой весной животных вакцинировали, и у них до сих пор выявляются антитела.– То есть с добровольцами первой фазы исследования держите связь?– Да, с добровольцами, конечно, мы держим связь. Участники исследований, начавшихся летом, придут в мае как раз для определения продолжительности защиты, обеспечиваемой вакциной "ЭпиВакКорона".– А ревакцинироваться "ЭпиВакКороной" можно будет?– Да, конечно. Вакцина "ЭпиВакКорона" полностью подходит для ревакцинации.– Когда могут начаться испытания вакцины "ЭпиВакКорона" на детях, и на детях какого возраста они планируются?– При постановке такой задачи мы готовы приступить к первому этапу клинических исследований на подростках возраста 15-17 лет. Далее они будут продолжены на младших возрастных группах. Всего возрастных групп шесть. Заключительная – дети от момента рождения до 6 месяцев. Исследования проводятся последовательно, начиная с детей старшего возраста и заканчивая новорожденными.– Сколько времени могут занять такие испытания?– Как и любые другие клинические исследования. Обычно клинические исследования проводятся в течение 270 дней; 180 дней – для третьей-четвертой стадии.– То есть для детей вакцина в этом году не будет доступна, учитывая, что исследования на детях можно проводить только после завершения испытаний на взрослых добровольцах?– Скорее всего, нет.– А на беременных планируется испытывать вакцину?– Пока такая задача не поставлена, но у нас все готово для клинических исследований в данной группе населения.– Не планируете ли создать вакцину от коронавируса, которую нужно будет вводить один раз, а не два, как сейчас?– У нас много вакцин в национальном календаре прививок, которые вводятся многократно. Так что ситуация с двукратным введением вакцины "ЭпиВакКорона" вполне стандартна.– А если человек переболел коронавирусом, у него были антитела, но титр начал снижаться. Можно будет ему поставить только одну дозу вакцины?– Я думаю, что так и будет. Вторая доза вакцины усиливает защиту. Один раз мы иммунной системе что-то показали, а второй раз мы ее "натаскали" именно на этот вирусный агент, то есть обучили иммунитет и закрепили. Но вопрос введения переболевшим лишь одной дозы вакцины требует отдельного детального изучения, нужно провести дополнительные исследования, убедиться, что наша гипотеза верна.– Такие исследования планируются?– В планах есть, но по срокам пока сложно сказать.– Разрабатываете вакцину, которая будет защищать сразу и от коронавируса, и от гриппа? Когда она может появиться?– Да, такие работы нами ведутся. Эта вакцина может иметь важное эпидемиологическое значение, потому что она позволит вакцинировать население ежегодно сразу от двух инфекций – от гриппа и от нового коронавируса. В настоящее время исследования продолжаются на животных.– Если коронавирус начнет мутировать, в какие сроки можно будет обновить вакцину, чтобы она была эффективной? И насколько сложно это сделать?– "ЭпиВакКорона" не теряет свою эффективность применительно к новым вариантам вируса. В ее основе лежат пептиды – маленькие фрагменты жизненно важных участков белка S. Пептиды, выбранные для включения в состав вакцины, являются консервативными, практически не подверженными мутациям. Мы регулярно проводим анализ мутаций и видим, что в южноафриканском варианте, бразильском, нигерийском не затронуты участки, которые важны для эффективного действия вакцины "ЭпиВакКорона". Также мы показали и экспериментально, что наша вакцина эффективна в отношении британского варианта коронавируса: сыворотки от привитых вакциной "ЭпиВакКорона" эффективно нейтрализуют не только исходный вариант вируса, но и его британский вариант.– А на южноафриканском штамме экспериментально проверяли эффективность вакцины?– Эти работы сейчас идут. Это вопрос буквально ближайших недель.А если вдруг случится так, что вирус мутирует, и в тех участках, откуда мы выбирали наши пептиды, возникнет мутация, и нам нужно будет обновить вакцину, то на актуализацию состава вакцины потребуется не больше одного дня. Вместе с тем, для наработки пептидов и выпуска вакцины нужно время.– Нужно ли будет проводить полный цикл испытаний для появления обновленной вакцины?– Да, исследования необходимо будет провести. Я надеюсь, что можно будет ограничиться сокращенным исследованием по аналогии с вакцинами против сезонного гриппа при смене штаммов, но так как прецедентов с вакциной от коронавируса еще не было, сказать точно сложно, все будет зависеть от регулятора.– А не выявлено ли на территории России каких-то мутаций коронавируса, которые могли бы оказать влияние на течение болезни, и возможно ли проявление российского варианта коронавируса по аналогии с британским и южноафриканским штаммами?– На данный момент в России секвенировано более 10 тысяч различных изолятов коронавируса. По результатам анализа этих генетических последовательностей, выделенных на территории России, было обнаружено более пяти тысяч мутаций. Безусловно, среди изученных изолятов есть уникальные варианты, однако на данный момент нет никаких фактов, которые бы указывали на то, что они существенно отличаются по своим иммунологическим и патогенным свойствам. Вообще вирусу выгодно, чтобы человек не умирал, переносил заболевание относительно легко или болел бессимптомно, эффективно разносил вирус. Поэтому чаще всего в процессе эволюции патогенность вируса снижается.– То есть, в будущем коронавирус может вызывать более легкое течение заболевания?– Да, возможно, COVID-19 станет более легкой сезонной болезнью, будет проходить в бессимптомной форме, вызывать мало поражений. Поэтому говорить, что мутация – это плохо, тоже нельзя, мутация может быть хорошей.– Разрабатываете ли вы назальную вакцину от коронавируса? Чем она будет отличаться от "ЭпиВакКороны" по составу?– Да, сейчас мы приступили к разработке вакцины в виде капель, то есть для назального применения. Состав главного действующего компонента вакцины не изменится. Это тоже будут пептидные антигены – фрагменты коронавирусного белка S – на белке-носителе.– У этой вакцины будет какие-то преимущества по сравнению с "ЭпиВакКороной"?– Во-первых, иммунитет будет создаваться на слизистых, а это как раз входные ворота инфекции. А во-вторых, капнуть препарат в нос проще, чем сделать укол.– А кому следует прививаться от коронавируса в первую очередь, а кто может подождать вакцинации сейчас?– В первую очередь необходимо прививаться людям из группы риска и уязвимым категориям населения, а подождать с вакцинацией до следующего эпидсезона можно переболевшим, особенно в тяжелой форме, если, например, они знают, что есть высокий уровень антител. При этом в любом случае решение должен принимать врач. Он должен оценить состояние иммунитета, возможные риски, и именно врач должен принять решение о том, прививаться или нет.– Кто легче всего переносит вакцину?– Вакцина переносится одинаково легко всеми группами людей, прививаемыми в настоящее время. Она не вызывает никаких тяжелых побочных эффектов. Вообще неблагоприятных явлений практически нет.– А у кого лучше формируется иммунный ответ?– По нашим исследованиям, иммунный ответ лучше формируется у молодых здоровых добровольцев, живущих практически в идеальных условиях стационара. У пожилых людей чуть хуже, что не удивительно: у данной категории есть некоторые накопившиеся проблемы со здоровьем, но это справедливо не только для нашей вакцины, любая вакцина хуже "работает" у пожилых людей.– Но при этом защита у всех есть?– После окончания формирования иммунитета (42 дня после первой вакцинации) никто в рамках пострегистрационных исследований на добровольцах старше 60 лет не заболел.– А получаете ли отзывы от зарубежных коллег на "ЭпиВакКорону", как они ее оценивают, что говорят?– Мы можем сказать, что в настоящее время к нам обратилось больше 60 различных зарубежных структур, фирм, организаций, и это показывает, что на нашу вакцину есть высокий спрос и большой к ней интерес. За ней наблюдают, ее хотят приобрести.– Переманивали ли вас или сотрудников центра "Вектор" на работу за границу за последний год? И уехал ли кто-то?– Для сотрудников, по моим данным, таких предложений не было. У нас в центре есть все необходимые условия для работы на мировом уровне, все, что нужно для удовлетворения профессиональных амбиций наших молодых ученых.– А может быть наоборот, кто-то пришел за последний год к вам на работу?– Да, например, возвращались люди, проработавшие в Австралии и США по несколько лет.– А чем еще занимается центр? Какие разработки ведет?– Наш центр уникальный. Во-первых, мы можем проводить весь спектр работ с особо опасными вирусными инфекциями. А в целом – со всеми вирусными инфекциями. Весь спектр – это от поездки к месту, где возник возбудитель, к месту вспышки. Мы можем туда поехать сами, выделить то, что вызвало эту вспышку, идентифицировать этот вирус, даже если он новый и ранее неизвестный, изучить его с фундаментальной точки зрения, узнать, какие у него есть особенности, какие животные для него являются модельными. А после этого приступить к разработке диагностических, терапевтических и лекарственных средств. Второй нашей особенностью является то, что мы можем сами производить разрабатываемые препараты в количестве, необходимом для проведения доклинических и клинических исследований в соответствии со строгими международными нормами GMP.За последние годы ГНЦ ВБ "Вектор" разработал и зарегистрировал пептидную вакцину для профилактики лихорадки Эбола "ЭпиВакЭбола", разработал новые прототипы вакцин для профилактики особо опасных вирусных инфекций: лихорадки Марбург, лихорадки Ласса. Уникальная вакцина четвертого поколения против оспы VAC∆6, являющаяся технологически передовым препаратом мирового уровня, успешно проходит II-III фазу клинических исследований. Начата I фаза клинических исследований отечественного противооспенного препарата НИОХ-14, разработанного на основе химически синтезированных соединений.Хотелось бы отметить, что в 2019 году на базе ГНЦ ВБ "Вектор" создан "Центр геномных исследований мирового уровня по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости в рамках ФНТП развития генетических технологий" (ЦГИМУ), выполняются исследования в области молекулярной эпидемиологии вирусных инфекций, связи структуры и функции вирусных геномов, механизмов патогенеза инфекционных заболеваний в консорциуме с научными организациями Роспотребнадзора.– Сколько человек участвовало в разработке вакцины "ЭпиВакКорона"?– На разных этапах вакциной занималось более 200 наших квалифицированных сотрудников. Эта работа проходила в несколько этапов. Начиналось все с разработки антигенных конструкций, когда с помощью компьютерного моделирования мы определили эпитопы, выбрали белок-носитель, придумали теоретически, как должна выглядеть итоговая конструкция, собрали эту конструкцию, а потом ее проверили. Проводились подробные доклинические исследования на восьми видах животных. Потом были начаты клинические исследования I-II фазы. Люди обрабатывали эти данные, писали протоколы, занимались непосредственно запуском и, в дальнейшем, масштабированием производства вакцины. После этого вакцина проходит трехступенчатый контроль качества. Первый этап осуществляется на самом производстве. Второй этап проходит в нашем специальном отделе – ОБТК (Отдел биологического и технологического контроля). Затем вакцина поступает в стороннюю, определенную государством организацию, где она проходит третий этап контроля.– То есть можно быть на 100% уверенными в качестве препарата?– Да, можно быть на 100% уверенными.– А кто придумал вакцину, кто сидел, и ему пришло в голову создать ее? Можете назвать конкретного человека?– У нас ответственный за эти работы Рыжиков Александр Борисович. Он идейный вдохновитель и организатор, идеолог этой вакцины.– Вакцины на подобной платформе уже создавались ранее? Или "ЭпиВакКорона" какая-то уникальная, новая?– Нами была создана вакцина "ЭпиВакЭбола" против болезни, вызываемой вирусом Эбола. Это тоже пептидная вакцина. Мы ее тоже создавали в сжатые сроки, когда была эпидемия в Гвинее. И как раз имеющийся опыт позволил нам быстро создать на этой же платформе вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона".– То есть фактически мы были готовы к тому, чтобы создать вот такую вакцину?– Да.– А Вы сами привились "ЭпиВакКороной"? Защита есть?– Да, я сам привился. Антитела выработались, защита есть.

https://ria.ru/20210408/izobreteniya-1727299644.html

https://ria.ru/20210407/vaktsinatsiya-1727219826.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210403/rospotrebnadzor-1604121580.html

https://ria.ru/20201218/vaktsiny-1589505520.html

https://ria.ru/20210407/vaktsinatsiya-1604433285.html

https://ria.ru/20210407/pozhilye-1727208994.html

https://ria.ru/20210404/golikova-1604174292.html

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вакцина "эпиваккорона", ринат максютов, коронавирус в россии, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", интервью