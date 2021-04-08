https://ria.ru/20210408/otmena-1727290103.html

В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масок в офисах

В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масок в офисах

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский в интервью радио Sputnik назвал условие, при котором, как он считает, можно РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T02:11

2021-04-08T02:11

2021-04-08T02:11

распространение коронавируса

медицинские маски

россия

вадим покровский

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

работа

общество

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский в интервью радио Sputnik назвал условие, при котором, как он считает, можно будет отменить масочный режим в офисных помещениях.Наибольший риск заражения коронавирусной инфекцией существует в закрытых помещениях, поэтому в офисах пока еще необходимо носить защитные маски, отметил академик. И очень важно, по его словам, продолжать это делать сейчас, когда еще недостаточно тепло, чтобы активно проветривать помещения. Также, продолжил он, нужно не забывать мыть руки и пользоваться санитайзерами.Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора назвал условие, при котором, по его мнению, можно будет снять маски в офисах."Офисы вообще довольно специфическое место, особенно те, которые оборудованы внутренней вентиляций, которая может тоже играть определенную роль в передаче некоторых возбудителей инфекции. Думаю, снимать маски можно будет, когда все сотрудники провакцинируются или переболеют", – сказал Покровский. При этом он уточнил, что окончательное решение будет зависеть от общей эпидемической ситуации.Академик напомнил, что соблюдение предписанных профилактических мер ‒ это не вопрос добровольного выбора, а обязанность. Если санитарно-эпидемиологическая служба обнаружит нарушение предписанных норм в каком-то учреждении, где могут быть посетители, без штрафа тут не обойтись, добавил специалист.

https://ria.ru/20210401/sud-1603812314.html

https://ria.ru/20210330/minzdrav-1603463471.html

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медицинские маски, россия, вадим покровский, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), работа, общество