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В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масок в офисах
В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масок в офисах
Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский в интервью радио Sputnik назвал условие, при котором, как он считает, можно РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T02:11
2021-04-08T02:11
2021-04-08T02:11
распространение коронавируса
медицинские маски
россия
вадим покровский
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
работа
общество
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский в интервью радио Sputnik назвал условие, при котором, как он считает, можно будет отменить масочный режим в офисных помещениях.Наибольший риск заражения коронавирусной инфекцией существует в закрытых помещениях, поэтому в офисах пока еще необходимо носить защитные маски, отметил академик. И очень важно, по его словам, продолжать это делать сейчас, когда еще недостаточно тепло, чтобы активно проветривать помещения. Также, продолжил он, нужно не забывать мыть руки и пользоваться санитайзерами.Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора назвал условие, при котором, по его мнению, можно будет снять маски в офисах."Офисы вообще довольно специфическое место, особенно те, которые оборудованы внутренней вентиляций, которая может тоже играть определенную роль в передаче некоторых возбудителей инфекции. Думаю, снимать маски можно будет, когда все сотрудники провакцинируются или переболеют", – сказал Покровский. При этом он уточнил, что окончательное решение будет зависеть от общей эпидемической ситуации.Академик напомнил, что соблюдение предписанных профилактических мер ‒ это не вопрос добровольного выбора, а обязанность. Если санитарно-эпидемиологическая служба обнаружит нарушение предписанных норм в каком-то учреждении, где могут быть посетители, без штрафа тут не обойтись, добавил специалист.
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медицинские маски, россия, вадим покровский, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), работа, общество
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости.
Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
, академик РАН
Вадим Покровский в интервью радио Sputnik
назвал условие, при котором, как он считает, можно будет отменить масочный режим в офисных помещениях.
Наибольший риск заражения коронавирусной инфекцией существует в закрытых помещениях, поэтому в офисах пока еще необходимо носить защитные маски, отметил академик. И очень важно, по его словам, продолжать это делать сейчас, когда еще недостаточно тепло, чтобы активно проветривать помещения.
"Важно помнить, что эпидемия вовсе не закончилась, сейчас гораздо больше случаев, чем было у нас в какой-то промежуточный летний период прошлого года. Вспышка может произойти в любом месте и в любое время", – предупредил Покровский.
Также, продолжил он, нужно не забывать мыть руки и пользоваться санитайзерами.
Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора назвал условие, при котором, по его мнению, можно будет снять маски в офисах.
"Офисы вообще довольно специфическое место, особенно те, которые оборудованы внутренней вентиляций, которая может тоже играть определенную роль в передаче некоторых возбудителей инфекции. Думаю, снимать маски можно будет, когда все сотрудники провакцинируются или переболеют", – сказал Покровский
.
При этом он уточнил, что окончательное решение будет зависеть от общей эпидемической ситуации.
Академик напомнил, что соблюдение предписанных профилактических мер ‒ это не вопрос добровольного выбора, а обязанность.
"Все учреждения нашей страны должны руководствоваться в противоэпидемическом плане указаниями санитарно-эпидемиологической службы, соответственно на эту серьезную организацию начальники должны ссылаться. Потому что все санитарные инструкции по своей силе – вторые после законов", ‒ подчеркнул Покровский.
Если санитарно-эпидемиологическая служба обнаружит нарушение предписанных норм в каком-то учреждении, где могут быть посетители, без штрафа тут не обойтись, добавил специалист.