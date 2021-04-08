https://ria.ru/20210408/navalnyy-1727440681.html

Защита Навального подала жалобу на публикацию видеокадров с ним

Защита Навального подала жалобу на публикацию видеокадров с ним

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова заявила, что защита подала жалобу на публикацию видеокадров с ним из исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T20:37

2021-04-08T20:37

2021-04-08T20:37

замена условного срока навального

россия

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

покров

происшествия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова заявила, что защита подала жалобу на публикацию видеокадров с ним из исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области.Ранее Life опубликовал видеозаписи с камер наблюдения в исправительной колонии №2, на которых, как утверждается, снят Навальный. Также ранее RT выпустил репортаж о колонии, где был разговор с Навальным."Мы этот момент тоже обжаловали, все появления видеозаписей, которые были опубликованы, на это мы также подали жалобы, потому что мы считаем это абсолютно незаконным. Более того, Уголовно-исполнительный кодекс запрещает брать интервью у лиц, находящихся в колонии, без их письменного согласия. Такого согласия Алексей не давал, соответственно, все эти интервью и видеосъемки, которые появились, они абсолютно незаконны", — сказала журналистам Михайлова.Адвокат не уточнила, какую жалобу и куда они подали."Вообще, по всей ситуации, с которой столкнулись в колонии, многочисленные отправлены жалобы, ходатайства, обращения, заявления. Но ответов на них до настоящего времени не получено никем: не нами, не Алексеем, который пишет заявления каждый день. Никаких ответов на это нет", — отметила адвокат.Навальный ранее написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. В среду адвокаты Навального Вадим Кобзев и Михайлова приехали в колонию, где содержится Навальный, и провели там около двух с половиной часов. По словам Михайловой, ее подзащитному предлагают лечение "Диклофенаком" и никотиновой кислотой, но он от них отказывается.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://radiosputnik.ria.ru/20210408/navalnyy-1727378154.html

https://ria.ru/20210408/putin-1727375793.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замена условного срока навального, россия, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), покров, происшествия