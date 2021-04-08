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"Каким боком Украина?" Британцы осудили Киев за попытки вступить в НАТО
"Каким боком Украина?" Британцы осудили Киев за попытки вступить в НАТО
Читатели британской газеты Daily Mail не поддержали президента Украины Владимира Зеленского в намерении решить конфликт в Донбассе за счет вступления в НАТО, а... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T10:23
2021-04-08T11:40
северная атлантика
донбасс
нато
евросоюз
владимир зеленский
великобритания
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ссср
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail не поддержали президента Украины Владимира Зеленского в намерении решить конфликт в Донбассе за счет вступления в НАТО, а также назвали виновных в развязывании новой войны."Я бы предпочел не воевать с Россией из-за Украины", — написал один из читателей."Надо помнить, что когда-то Украина была частью СССР. Она по-прежнему сосед России, и не наше дело туда вмешиваться", — отметил другой.Один из комментаторов заявил, что именно Евросоюз виноват в эскалации напряженности между двумя странами.Другие же считают, что Украина втягивает западные страны в новую войну."НАТО значит "Североатлантический". Каким боком в Северной Атлантике Украина?" — задался вопросом читатель. Один из пользователей отметил, что такими темпами Украина скоро расколется на две части. "В Донбассе все больше народу принимают российское гражданство. Они видят, что Россия их защитит, потому что они русские. Такими темпами Украина расколется на две части, и Зеленский потеряет еще больше территории", — написал он."Да НАТО вы сами не сдались. Счастливо!" — заявил другой.Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение в Донбассе и прокомментировал, что Североатлантический альянс — это единственный путь к окончанию конфликта там. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО усугубит внутренние проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик присоединение к альянсу будет и вовсе неприемлемой перспективой.
https://ria.ru/20210407/nato-1727224445.html
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северная атлантика, донбасс, нато, евросоюз, владимир зеленский, великобритания, йенс столтенберг, ссср, в мире

"Каким боком Украина?" Британцы осудили Киев за попытки вступить в НАТО

10:23 08.04.2021 (обновлено: 11:40 08.04.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail не поддержали президента Украины Владимира Зеленского в намерении решить конфликт в Донбассе за счет вступления в НАТО, а также назвали виновных в развязывании новой войны.
"Я бы предпочел не воевать с Россией из-за Украины", — написал один из читателей.
"Надо помнить, что когда-то Украина была частью СССР. Она по-прежнему сосед России, и не наше дело туда вмешиваться", — отметил другой.
Один из комментаторов заявил, что именно Евросоюз виноват в эскалации напряженности между двумя странами.
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Другие же считают, что Украина втягивает западные страны в новую войну.
"НАТО значит "Североатлантический". Каким боком в Северной Атлантике Украина?" — задался вопросом читатель.
Один из пользователей отметил, что такими темпами Украина скоро расколется на две части.
"В Донбассе все больше народу принимают российское гражданство. Они видят, что Россия их защитит, потому что они русские. Такими темпами Украина расколется на две части, и Зеленский потеряет еще больше территории", — написал он.
"Да НАТО вы сами не сдались. Счастливо!" — заявил другой.
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Северная АтлантикаДонбассНАТОЕвросоюзВладимир ЗеленскийВеликобританияЙенс СтолтенбергСССРВ мире
 
 
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