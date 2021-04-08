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Ни следа пластики? Деми Мур появилась на обложке итальянского Vogue
Ни следа пластики? Деми Мур появилась на обложке итальянского Vogue
Актриса Деми Мур появилась на обложке апрельского номера итальянской версии глянцевого журнала Vogue, о чем сообщила в своем Instagram. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T04:51
2021-04-08T04:51
2021-04-08T04:51
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деми мур (деметрия гайнс)
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Актриса Деми Мур появилась на обложке апрельского номера итальянской версии глянцевого журнала Vogue, о чем сообщила в своем Instagram."Для меня большая честь оказаться на обложке Vogue Italia", — написала актриса. На обложке 58-летняя Мур позирует в черном костюме с открытыми плечами. Такой же наряд известного итальянского бренда она представляла на модном показе в Париже в январе этого года.Однако тогда бывшая супруга Брюса Уиллиса удивила поклонников не эффектным проходом по подиуму, а резкими изменениями во внешности: уголки ее рта сильно опустились, а скулы поднялись. Многие заподозрили актрису в неудачной пластике. С версией пользователей согласился и пластический хирург Александр Вдовин. Он тоже предположил, что Мур хотела омолодиться, но перемудрила с хирургическим вмешательством.Зато сейчас звезду фильмов "Привидение", "Солдат Джейн" и "Стриптиз" не узнать: от пластики, по мнению пользователей, не осталось и следа."Вы красивы без всяких вмешательств. Если стареть, то изящно", "Дива", "Я рада видеть, что вы сияете ярче, чем когда-либо", — пишут ей поклонники.
https://ria.ru/20210227/moore-1599128490.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, звезды, стиль жизни, шоу-бизнес, деми мур (деметрия гайнс)
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Актриса Деми Мур появилась на обложке апрельского номера итальянской версии глянцевого журнала Vogue, о чем сообщила в своем Instagram.
"Для меня большая честь оказаться на обложке Vogue Italia", — написала актриса.
На обложке 58-летняя Мур позирует в черном костюме с открытыми плечами. Такой же наряд известного итальянского бренда она представляла на модном показе в Париже в январе этого года.
Однако тогда бывшая супруга Брюса Уиллиса удивила
поклонников не эффектным проходом по подиуму, а резкими изменениями во внешности: уголки ее рта сильно опустились, а скулы поднялись. Многие заподозрили актрису в неудачной пластике.
С версией пользователей согласился и пластический хирург Александр Вдовин. Он тоже предположил
, что Мур хотела омолодиться, но перемудрила с хирургическим вмешательством.
Зато сейчас звезду фильмов "Привидение", "Солдат Джейн" и "Стриптиз" не узнать: от пластики, по мнению пользователей, не осталось и следа.
"Вы красивы без всяких вмешательств. Если стареть, то изящно", "Дива", "Я рада видеть, что вы сияете ярче, чем когда-либо", — пишут ей поклонники.