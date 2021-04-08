Песков заявил о нехватке мигрантов в России

"Могу лишь констатировать реальность, которая говорит о том, что вообще-то мигрантов стало совсем мало за последний год, и этих самых мигрантов нам очень-очень не хватает для реализации амбициозных планов постройки, мы должны строить больше, чем сейчас, но для этого нужны рабочие руки. Те же рабочие руки нужны и в сельском хозяйстве. Поэтому дефицит мигрантов, безусловно, есть", — добавил он.