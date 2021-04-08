Песков заявил о нехватке мигрантов в России
12:47 08.04.2021 (обновлено: 18:30 08.04.2021)
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. России не хватает мигрантов для реализации амбициозных планов, например в сфере строительства, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
"Я, честно говоря, не знаком с материалами каких-то социологических исследований об отношении россиян к мигрантам, поэтому я никак не могу это прокомментировать и не буду", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, фиксируют ли в Кремле рост негатива в отношении мигрантов со стороны россиян и угрожает ли это как-то национальной безопасности.
"Могу лишь констатировать реальность, которая говорит о том, что вообще-то мигрантов стало совсем мало за последний год, и этих самых мигрантов нам очень-очень не хватает для реализации амбициозных планов постройки, мы должны строить больше, чем сейчас, но для этого нужны рабочие руки. Те же рабочие руки нужны и в сельском хозяйстве. Поэтому дефицит мигрантов, безусловно, есть", — добавил он.
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